L’un des principaux acteurs de la série Dr. House, l’acteur Bert Belasco, a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel dans laquelle il avait été isolé dans le cadre de sa préparation à un nouveau rôle. Les autorités ont déterminé que sa mort était survenue à un moment donné au cours du week-end, mais son corps a été retrouvé quelques jours plus tard.

L’hôtel en question est situé à Richmond en Virginie et la seule personne qui a fait une déclaration aux médias était son père. Selon ses propos, son fils de 38 ans a souffert d’un anévrisme mortel dimanche alors qu’il passait son 40e auto-imposé dans sa chambre.

La nouvelle a d’abord été partagée par le site TMZ. Là, il a été détaillé que les autorités de l’hôtel ont retrouvé son corps car sa petite amie a essayé de communiquer avec lui tout au long du week-end et n’a pas reçu de réponse. Face à cette situation, elle a contacté le personnel de l’enceinte, qui s’est mobilisé pour retrouver la découverte et avertir plus tard les proches.

Bert Belasco a commencé sa carrière grâce à la série susmentionnée Dr House avec Hugh Laurie et qui est une sorte de réinvention du mythe de Sherlock Holmes, établissant le détective et le mystère dans le domaine de la médecine et avec un hôpital comme cadre principal de la drame.

Cependant, au fil des ans, sa carrière s’est intensifiée pour mener à des rôles dans des émissions de télévision populaires telles que Justified, Pitch, NCIS: New Orleans et Let’s Stay Together. Ce dernier est celui qui lui a donné un rôle de premier plan, c’est pourquoi elle se souvient plus d’elle que de toute autre de ses productions. Pour cette série, il a filmé un total de 52 épisodes entre 2011 et 2014.

Belasco avait d’autres projets en vue comme le film For Prophet du réalisateur Mark Stewart Iverson et le court métrage Paralyzed où il partageait les crédits avec Kristin Carey. Les deux en post-production.

Les parents de l’acteur attendent toujours les résultats de l’autopsie.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.