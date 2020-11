Avec la nouvelle que Jamie Foxx reprendrait son rôle d’Electro dans le prochain film “ Spider-Man ” dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), de nombreux fans ont été surpris de voir qu’il pourrait y avoir un lien avec “ The Amazing Spider-Man ” il serait donc possible de voir un Spider-Verse en live-action avec les acteurs précédents qui ont donné vie au personnage. Maintenant, selon un nouveau rapport, il semble que cela ne pourrait pas être, car Andrew Garfield ne veut plus être Spider-Man.

Tout le monde était très impatient de savoir si “ Spider-Man 3 ” présentera en quelque sorte Andrew Garfield et Tobey Maguire, mais malheureusement, rien de tout cela n’a été confirmé par l’étude ou par l’un des deux acteurs, qui ont suivi leur carrière très loin du personnage qui leur a donné un nom à Hollywood.

Maintenant, selon un rapport du portail We Got This Covered, il a été révélé qu’Andrew Garfield ne veut plus être Spider-Man, puisque l’acteur est toujours en colère contre Sony après tout ce qu’ils lui ont fait subir pendant la production de ‘ The Amazing Spider-Man ‘et sa suite. Quelque chose qui a été divulgué lorsque certains documents Sony ont été piratés.

L’acteur n’a pas non plus gardé ses commentaires sur la difficulté pour lui en tant qu’interprète, l’ingérence de l’entreprise sur la profondeur et le développement du personnage, et surtout comment tout cela a affecté le récit des films.

Bien que Garfield soit un grand fan de son personnage, son vrai problème était sa relation de travail avec Sony, il sait donc ce que ce serait pour lui de travailler à nouveau avec l’entreprise. Bien que cette fois, les choses puissent changer alors que Marvel Studios est en train de produire le nouveau film “ Spider-Man ”, alors … Kevin Feige pourrait-il convaincre Garfield de revenir?