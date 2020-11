Les films de super-héros connaissent aujourd’hui un grand succès, on peut donc imaginer que de nombreux acteurs veulent faire partie de cet univers. C’était le rêve de la jeune star de 34 ans qui s’est réalisé et elle l’a découvert d’une manière très spéciale. Dans une récente interview Aldis Hodge parle de son rôle dans ‘Black Adam’ et ses sentiments après avoir été confirmé comme Hawkman.

L’acteur Dwayne Johnson, qui jouera dans “ Black Adam ”, a révélé via Instagram l’appel qu’il avait eu avec l’acteur, qui au début ne pensait pas que c’était lui et plus tard, il était très excité d’apprendre qu’il ferait partie de l’univers étendu de DC.

Dans une interview pour The Hollywood Reporter, Aldis Hodge parle de son rôle dans ‘Black Adam’ et de ce qu’il ressentait en sachant qu’il aurait le rôle. Il mentionne qu’il y a des années, il cherchait un rôle similaire, quelle que soit la franchise à laquelle il participait. Jusqu’à présent, on sait que les enregistrements commenceront l’année suivante et c’était retiré du calendrier de diffusion officiel pour 2021, mais une nouvelle date est attendue prochainement.

«Quand il a dit:« Bienvenue à Black Adam », c’était littéralement comme ça que j’envisageais de gagner à la loterie», a déclaré Hodge. «Je voulais vraiment, vraiment faire partie de n’importe quel univers de super-héros. Je me fichais de ce que c’était, pendant si longtemps, juste parce que j’étais un tel fan. J’ai grandi avec des romans graphiques. Je me suis lancé en affaires pour gagner de l’argent. acheter des jouets Batman, vous savez? Mais pour ce qui est de ma recherche de ce type de véhicule, sans caractère particulier, mais avec un pied dans la porte, cela faisait plusieurs années. 13 à 15 ans à aller constamment au bâton et à se faire dire non… C’était donc vraiment une validation de ces dernières années de persécution, d’agitation et de préparation. Et pour moi, c’était un vrai moment d’incrédulité. “

Il ajoute: “En tant que fan, en tant que fan de bandes dessinées et fan de super-héros, j’adore la nature de Hawkman. C’est un guerrier absolu. C’est un sauvage, et un sauvage pour la meilleure raison. Il veut bien dire. Mais ce que j’aime à propos de lui tellement et avec ce que je Je me connecte personnellement, c’est sa compréhension et son amour pour essayer de bien raconter l’histoire. Cela se résume à la partie du cerveau. C’est un enseignant, et parce qu’il vit tant de vies, il l’obtient; il est allé là. Il est de l’histoire. Et quand il s’agit de certaines choses dans les manuels, il veut bien faire les choses. “