La recherche d’un remplaçant pour Johnny Depp dans “ Fantastic Beasts 3 ” a commencé et bien qu’il puisse prendre un certain temps pour rencontrer le nouveau membre de la distribution, des rapports ont commencé à émerger de certains des candidats et l’un des plus populaires est le protagoniste. depuis Hannibal, Mads Mikkelsen pourrait être Grindelwald.

Il y a quelques jours, il a été rapporté que Depp avait quitté la saga du monde magique de JK Rowling parce que Warner Bros. lui avait demandé de démissionner après avoir perdu le procès contre le journal The Sun, pour avoir prétendument diffamé le célèbre homme pour avoir battu son ex-femme, Amber Heard. Alors que le candidat aux Oscars cherche à résoudre ses problèmes juridiques, WB cherche un autre Gellert Grindewald.

Et ils pourraient déjà avoir leur principal candidat, car selon Deadline, Mads Mikkelsen pourrait être Grindelwald car le directeur de ladite troisième partie, David Yates l’a choisi comme la meilleure option pour le rôle, cependant, cela ne signifie pas qu’il sera embauché, car les décisions de l’exécutif sont toujours en suspens.

Pour ceux qui ne connaissent pas Mikkelsen, c’est un acteur danois de 54 ans qui a participé à différents films du cinéma international et hollywoodien tels que ‘Polar’, ‘Rogue One’, ‘Jagten’, ‘Casino Royale’, ‘Doctor Strange’, ‘Another Round’, ‘Valhalla Rising’, de la même manière qu’il a fait la télévision en jouant dans la série «Hannibal».

Sa capacité à incarner des méchants de personnalités différentes et leur longue expérience au cinéma, pourrait être quelques-unes des nombreuses raisons de le choisir, mais il n’y a rien de confirmé, nous devons donc attendre plus de mises à jour sur cette recherche du nouvel antagoniste de ‘Fantastic Beasts 3’.