L’acteur Keanu Reeves Il vit un grand moment de sa carrière, car il est actuellement dans plusieurs productions, y compris la reprise du rôle de Neo dans le quatrième opus de “ The Matrix ” sous la direction de Lana Wachowski, et récemment l’une des actrices qui participeront à ce film a parlé de la production et il a également été révélé que Jessica Henwick était surprise de revoir Keanu Reeves dans le rôle de Neo.

L’un des films qui a marqué le genre de science-fiction était ‘La matrice’, mais ses suites n’ont pas eu le même impact que son prédécesseur, mais il semble que les sœurs Wachowski ne veulent pas laisser derrière elles la grande popularité de Keanu Reeves et ont décidé de faire un quatrième opus, qui est en phase de production et pour l’instant peu on connaît l’intrigue possible.

Dans une interview pour NME, il a été révélé que Jessica Henwick a été surprise de revoir Keanu Reeves dans le rôle de Neo dans “ The Matrix 4 ”:

“C’est époustouflant, j’ai grandi en regardant ces films. La première fois que Keanu a parlé en personnage et a dit les répliques de Neo, Yahya Abdul-Mateen II et moi avons partagé un look comme, ‘Oh mon Dieu, ça se passe!’

Jusqu’à présent, on ne sait pas quel sera le rôle de l’actrice Jessica Henwick, car on sait peu de choses sur la direction que prendra ce nouvel opus, mais selon certaines sources proches, il pourrait avoir une sorte de voyage dans le temps dans lequel Neo s’impliquerait, causant les conséquences de ce quatrième opus, nous devrons donc attendre sa prochaine date de sortie 22 décembre 2021 être si ces affirmations sont réelles.