Le problème de la discrimination fondée sur la couleur de la peau n’est pas un problème actuel, car Hollywood a connu ce type de situation à plusieurs reprises depuis des décennies et un exemple récemment révélé était celui où l’actrice Rachel True a souffert de racisme dans «Young Witches».

Véritable jouée de Rochelle, c’est une sorcière qui devient agressive après avoir reçu un pouvoir qui dépasse son imagination. Et bien que ce personnage ait été bien accueilli par les téléspectateurs, dans les coulisses, la célébrité a eu plusieurs complications, comme les commentaires racistes et désobligeants de l’équipe de production.

Cette expérience a été révélée par la même actrice dans une interview pour Yahoo! où commenté que son rôle a été initialement écrit pour une femme blanche, Mais quand elle a obtenu le poste, l’histoire de son personnage a changé, car à l’origine elle allait être boulimique et ensuite ils l’ont transformée en une fille qui souffre d’attaques racistes, ce qui au début pour l’actrice était quelque peu offensant.

«Quand j’ai été choisi dans le film, je me souviens avoir vu le nouveau scénario et avoir pensé: Rochelle était boulimique au début, c’était mon audition originale, puis ils ont transformé (le problème) en racisme et je me souviens avoir pensé ‘voyez-vous la noirceur comme un problème? ? ‘ Mais une fois que j’y ai pensé en grandissant, j’ai trouvé que c’était vraiment cool que cette (histoire) soit comme ça. “

La situation ne s’arrête pas là, car l’équipe de production lui a dit de rester à l’écart de son partenaire l’actrice Fairuza Balk, car c’est une femme noire qui pourrait causer des problèmes à sa collègue:

«Quand nous tournions le film, mon équipe m’avait littéralement dit de rester à l’écart de Fairuza. (Ils ont dit) qu’elle pouvait s’en tirer, et ils vous congédieraient pour ça. Ils m’ont littéralement dit: ‘Tu es noir, donc tu ne peux pas dire , ‘Tu as merdé, maman,’ comme une fille blanche. ‘

Une autre situation vécue par True, était qu’elle n’a pas été prise en compte pour la campagne publicitaire, Malgré le fait qu’elle était l’un des quatre protagonistes et qu’elle soit même apparue sur l’affiche et bien que ses compagnons aient essayé de lui remonter le moral en disant qu’elle n’était pas si célèbre, en réalité, c’était en raison d’un problème de discrimination.

Le fait que Rachel True ait souffert de racisme dans «Young Witches» est l’un de tous les cas entendus dans l’industrie et que grâce à de nombreuses campagnes, ils veulent éliminer ces attitudes et être plus inclusifs.