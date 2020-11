Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) n’est pas seulement la reine des échecs, mais maintenant elle peut également être classée comme la meilleure star des écrans Netflix! Le géant du streaming a rapporté que la série Gambit de dama a battu un record d’audience et se positionne comme l’une des séries limitées les plus vues sur la plateforme.

Grâce aux réseaux sociaux, Netflix a informé ses abonnés que Lady’s Gambit avait battu un nouveau record en enregistrant que 62 millions de ménages ils ont été séduits par l’histoire de l’enfant prodige lors de leurs 28 premiers jours de projection sur l’estrade. Comme si cela ne suffisait pas, Lady’s Gambit a été placée dans le Top 10 de Netflix comme l’une des séries limitées les plus regardées dans 92 pays, se classant première dans 63 d’entre elles, dont le Royaume-Uni, Israël, l’Argentine et l’Afrique du Sud (via Deadline) .

Il est à noter que ces données proviennent de la manière dont Netflix compte les visionnements de sa série. Autrement dit, il suffit à un utilisateur de regarder au moins deux minutes d’un épisode pour que les numéros susmentionnés soient enregistrés.

Un record de 62 millions de foyers ont choisi de regarder The Queen’s Gambit au cours de ses 28 premiers jours, ce qui en fait la plus grande série limitée scénarisée de Netflix à ce jour. pic.twitter.com/TVC3p4i5Bv – Netflix (@netflix) 23 novembre 2020

62 millions de foyers ont choisi de regarder “ Lady’s Gambit ” au cours de ses 28 premiers jours, ce qui en fait la plus grande série limitée Netflix à ce jour. Il figurait également dans le Top 10 des 92 pays et se classait n ° 1 dans 63 pays, dont l’Argentine, Israël et l’Afrique du Sud. ♟❤️ pic.twitter.com/r1tiEvbLTA – Netflix Amérique latine (@NetflixLAT) 23 novembre 2020

Le producteur Peter Friedlander a dédié plusieurs mots de remerciement au créateur Scott Frank et à toute l’équipe de production qui a rendu cette histoire possible (via Netflix).

C’est un véritable témoignage de la compétence de Scott [Frank] en tant qu’écrivain et cinéaste, il a pu donner vie au drame et aux détails des nombreux jeux d’échecs à la caméra, générant des critiques élogieuses et un rare 100% sur Rotten Tomatoes. Scott a également reçu une aide considérable de la talentueuse équipe de production de la série. L’utilisation exquise de la créatrice de costumes Gabriele Binder pour donner vie aux motifs en damier de la garde-robe de Beth, la partition pleine de suspens du compositeur Carlos Rafael Rivera, les montages captivants de l’éditeur Michelle Tesoro, les choix vibrants du créateur Uli Hanisch, directeur de la production à l’écran pour chaque scène, et le directeur de la photographie Steven Meizler, dont le travail a transformé chaque match en un drame poignant.

Entertainment Weekly a rapporté qu’après la première de la série, le 23 octobre 2020, la vente de jeux d’échecs a connu une augmentation considérable. Même le roman de Walter Tevis, The Queen’s Gambit (1983), figure également parmi les livres les plus vendus sur la liste du New York Times.

