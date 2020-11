La série Netflix créée par Scott Frank,«Le gambit de la dame» qui a fait sa marque sur le géant du streaming après avoir établi un record d’audience qui l’a conduit à devenir la série limitée la plus regardée à ce jour.Adaptation télévisée du roman de Walter Tevis de 1983, Anya Taylor-Joy (“ La sorcière ”, ‘Glass’) joue dans cette histoire comme une femme qui doit endurer la pression d’être un jeune prodige des échecs dans un monde dominé par les hommes.

Netflix a partagé un rapport selon lequel 62 millions de foyers ont regardé “ Lady’s Gambit ” au cours de ses 28 premiers jours après sa première le 23 octobre. En outre, la chaîne continue d’ajouter que la série a un grand attrait international, étant numéro 1 dans 63 pays.

Des chiffres sans aucun doute impressionnants, bien que de nombreux doutes surgissent concernant la métrique utilisée par Netflix pour atteindre ce chiffre magique de 62 millions de foyers. Historiquement, Netflix comptait ses téléspectateurs en fonction du nombre d’abonnés ayant regardé au moins deux minutes du titre en question.

En tout cas, ce qui est indéniable, c’est la qualité de cette série fantastique, qui selon le New York Times a même conduit à une forte augmentation des ventes de jeux d’échecs. Le créateur lui-même s’est déclaré «ravi et stupéfait par la réponse des spectateurs, avec un succès qui va bien au-delà de ce que n’importe qui dans l’équipe aurait pu imaginer».

L’histoire se déroule dans la guerre froide et suit Beth Harmon, une orpheline devenue un prodige des échecs de huit à vingt-deux ans. La jeune femme lutte contre sa dépendance aux tranquillisants alors qu’elle cherche désespérément à devenir la meilleure joueuse d’échecs du monde.

Co-écrit et réalisé par Scott Frank (‘A Walk Among The Tombstones’), aux côtés de Taylor-Joy, la série met en vedette Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling et Bill Camp. Pour sa part, le précité Frank est, avec William Horberg et Allan Scott, les créateurs et producteurs exécutifs de cette mini-série.