Un des amis du dieu du tonnerre et un favori des fans de Marvel, il semble qu’il sera plus qu’un personnage de soutien pour la quatrième partie, comme il a été rapporté cette semaine que l’ancien gladiateur, Korg dans ‘Thor: Love and Thunder ‘aura un rôle beaucoup plus pertinent dans l’histoire.

Ce personnage joué par le cinéaste Taika Waititi est apparu pour la première fois dans “ Thor: Ragnarok ” où il fait équipe avec le vengeur pour échapper à Sakaar, puis affronte une bataille mortelle à Asgard contre Hela. Sa personnalité comique et décontractée a fait tomber les fans amoureux de l’extraterrestre à la peau de pierre.

Maintenant, ses fans peuvent être excités, car selon les rapports de We Got This Covered, ils donneront à Korg plus de pertinence dans “ Thor: Love and Thunder ”, car Waititi, qui est également directeur de la suite, jouera ce héros de la série beaucoup plus longtemps. rock prenant en sandwich son travail dans la direction.

Comme si cela ne suffisait pas, la même source indique que Korg aura quelques scènes avec Rocket Raccon, un membre de ‘Guardians of the Galaxy’ où tant la personnalité détendue de l’ancien gladiateur contrastera avec l’attitude explosive du génie raton laveur.

Actuellement, la production de “ Thor 4 ” a lieu en Australie, car malgré la pandémie de coronavirus qui envahit le monde entier, le gouvernement de ce pays a donné à Marvel Studios une autorisation spéciale de travailler, selon des normes de santé strictes pour pas augmenter plus d’infections. Le film sortira le 11 février 2022.