L’American Black Film Festival (ABFF), la plus grande communauté de passionnés de cinéma et de télévision noirs au monde, a clôturé sa 24e célébration annuelle le dimanche 30 août avec la cérémonie de remise des prix «Best of The ABFF» organisée par Boris Kodjoe et Nicole Ari Parker.

L’événement s’est déroulé virtuellement via la nouvelle plate-forme de streaming ABFF Play et a été diffusé simultanément sur le twitter d’IMDb. Les présentateurs de la cérémonie comprenaient le réalisateur nommé aux Oscars Lee Daniels, (Les États-Unis contre Billie Holliday), La La Anthony (Power, The Chi), Sinqua Walls (BET’s American Soul), Logan Browning (Dear White People), le réalisateur Spike Lee (Da 5 Bloods), Bevy Smith, Television Personality (Bevelations sirusXM), Laz Alonso (The Boys) et Jeff & Nicole Friday (ABFF).

Le prix du jury pour le meilleur long métrage américain est allé à Curtis, réalisé et écrit par Chris Bailey, tandis que Hisonni Johnson a été nommé meilleur réalisateur pour Take Out Girl et le meilleur scénario est allé à Addison Henderson pour G.O.D – Givers of Death.

Le premier prix annuel du réalisateur John Singleton du meilleur premier long métrage pour un réalisateur d’origine africaine est allé à Solomon Onita, Jr pour Tazmanian Devil, tandis que Death of a Telemarketer, une comédie dramatique réalisée par Khaled Ridgeway, a remporté le prix favori des fans.

Le festival, qui s’est déroulé en ligne du 21 au 30 août, a déclaré qu’il avait attiré un public mondial de 85 pays à travers le monde. La compétition de cette année a attiré un nombre record de films, plus de la moitié de cinéastes débutants et le plus de réalisatrices dans l’histoire du festival.

Voir la liste complète des lauréats du Festival du film noir américain 2020:

Compétition de courts métrages HBO (présenté par HBO, prix: 10000 $ pour le gagnant; 5000 $ pour les finalistes)

Dolapo est bien, dirigé par Ethosheia Hylton, scénario de Joan Iyiola, Chibundu Onuzo

Prix ​​du jury – Meilleur réalisateur (présenté par Cadillac, prix: 10000 $)

Hisonni Johnson, Sortir fille

Prix ​​John Singleton du réalisateur du meilleur premier long métrage (présenté par Netflix, prix: 5000 $)

Solomon Onita, Jr, Diable tazmanien

Prix ​​du jury – Meilleur long métrage narratif américain (présenté par Prudential, prix: 2500 $)

Curtis, réalisé et écrit par Chris Bailey, produit par Kimberly Hwang, Chelsea Davenport et Desi Bee Richardson

Prix ​​du jury – Meilleur scénario (présenté par BET, prix: 2500 $)

Addison Henderson, G.O.D – Les donateurs de la mort

Prix ​​du jury – Meilleur long métrage narratif international (présenté par Sony Pictures Entertainment, prix: 2 500 $). La nouvelle norme (Nigéria), dirigé par Teniola Olatoni, écrit par Tunde Babalola, produit par Histoires Sourmash

Prix ​​du jury – Meilleur documentaire (présenté par Amazon Studios, prix: 2500 $)

Maurice Hines: les ramener, dirigé par John Carluccio, écrit par Tracy E. Hopkins

Prix ​​du jury – Meilleure série Web (présenté par Xfinity, prix: 2500 $)

Aimer en Amérique, dirigé par Jason Gudasz, écrit par Bianca Cristovao

Film préféré des fans

Décès d’un télévendeur, dirigé par Khaled Ridgeway, produit par Datari Turner, Meagan Good, James J. Yi