Nous ouvrons le mois de septembre avec le lancement tant attendu de la brillante comédie romantique Kaguya-sama: l’amour c’est la guerre par Aka Akasaka. Panini Manga présente également le premier volume de la deuxième saison du titre de romance surnaturelle Rosario + Vampire d’Akihisa Ikeda, ainsi que le seul volume de Paradoxe noir de Maître Junji Ito. Comme si cela ne suffisait pas, le coffret tant attendu de Naruto.

D’autre part, le dix-huitième volume bimensuel de l’édition Kanzenban de Dragon Ball par Akira Toriyama et le nouveau volume mensuel de Lone Wolf (lire notre critique ici) par Kazuo Koike. Concernant les numéros bimensuels qu’ils renvoient Oyasumi punpun par Inio Asano; Fin platine du même duo créatif derrière Death Note; Jagaaan par Muneyuki Kaneshiro; Terraformars par Yu Sasuga; Épouser Grave de Yamaji Hidenori et l’adaptation manga de Fantaisie Granblue.

Auteur: Aka Akasaka.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 119 pesos.

Éditeur source: Miracle Jump / Weekly Young Jump, Shueisha.

Caractéristiques: Jaquette, pages couleur et séparateur.

Nombre de volumes: 19+.

Sexe: Comédie romantique, école.

Synopsis initial: Qu’elle soit éduquée ou issue d’une bonne famille, la Shuchiin Academy rassemble les plus grands génies! Le conseil étudiant connaît Kaguya Shinomiya, vice-président du conseil, et Miyuki Shirogane, le président. Ils semblent s’aimer, mais… six mois se sont écoulés sans que rien ne se passe! Ils sont tellement fiers qu’ils refusent d’avouer leurs sentiments, alors ils espèrent que l’autre franchira le pas, et pour cela ils planifient les stratégies les plus complexes. Profitez jusqu’à ce que vous avouiez votre amour !! Une guerre psychologique amusante commence!

Auteur: Junji Ito.

Prix: 129 pesos.

Éditeur source: Grands esprits comiques, Shogakukan.

Caractéristiques: Jaquette, pages couleur, finition spéciale et séparateur.

Volumes totaux: une.

Sexe: Le suspense.

Synopsis: Marchez vers la mort pour trouver la vie; travailler pour une belle vie et affronter les limites et la destruction: voici le paradoxe que Junji Ito nous présente de manière sombre et magistrale. Tout commence avec quatre individus dont les existences sont entrelacées alors qu’ils tentent de se suicider ensemble. Ceux qui réussissent et ceux qui n’y parviennent pas doivent, d’une manière ou d’une autre, passer à autre chose. Et tout, pour «le bien de l’humanité».

Auteur: Akihisa Ikeda.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 119 pesos.

Éditeur source: Jump Square, Shūeisha.

Caractéristiques: Jaquette, pages couleur et séparateur.

Volumes totaux: 14.

Sexe: Comédie romantique, surnaturelle, harem.

Synopsis: Quelque chose d’inattendu s’est produit: Tsukune Aono est entré à l’Académie Yokai, où seul Yokai est présent. Juste au moment où il pensait s’échapper, il était très heureux parce qu’il avait croisé la belle Moka. Cependant, lorsqu’elle a détaché le chapelet de sa poitrine, son vrai corps a fait son apparition. C’est un grand monstre. C’est un vampire!

Auteur: Akira Toriyama.

Périodicité: Bihebdomadaire.

Prix: 250 pesos.

Éditeur source: Saut hebdomadaire de Shonen, Shueisha.

Caractéristiques: Finitions spéciales et pages couleur.

Volumes totaux: 3. 4.

Sexe: Shonen, action, aventure, fantaisie, drame, comédie.

Synopsis: Une jeune fille de 16 ans a entamé un long voyage pour trouver les Dragon Balls, dont une légende parle. Chacune de ces sphères, selon leur ordre, possède un nombre précis d’étoiles. Si les sept boules de dragon sont trouvées et réunies, un dragon sacré pourrait être invoqué, ce qui exaucerait un souhait. Au début de l’aventure, il rencontre un très étrange garçon de 12 ans, avec une queue de singe et une force extraordinaire: Son Goku. Goku possède la sphère à quatre étoiles, qui semble avoir été un cadeau de son grand-père décédé et, pour l’instant, il l’utilise pour lui parler. Goku ne connaît donc toujours pas la légende. Bulma le lui dit et décide de l’adopter. Goku vous sera d’une grande aide dans vos aventures.

Auteur: Makoto Fugetsu (histoire) et Kenji Ooiwa (art) / Cygames (histoire originale).

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 119 pesos.

Éditeur source: Cycomics, Kodansha.

Caractéristiques: Jaquette et pages couleur.

Volumes totaux: 7.

Sexe: Aventure, fantaisie, action.

Synopsis initial: La rencontre fortuite entre Gran, un garçon qui rêve de l’île d’Astros, Estalucia, et une fille aux cheveux bleus et aux yeux chassés par l’Empire Erste changera leur vie à jamais lorsque le destin de leur corps sera à jamais lié . Ensemble, ils commenceront une aventure qui les mènera à travers les vastes cieux de ce monde.

Auteurs): Muneyuki Kaneshiro (histoire) et Kensuke Nishida (art).

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 109 pesos.

Éditeur source: Grands esprits comiques, Shogakukan.

Caractéristiques: Jaquette.

Nombre de volumes: 10+.

Sexe: Action, horreur, mystère, surnaturel.

Synopsis initial: Un travail stable, une petite amie stable, un avenir stable. C’est ce que Shintaro Jagasaki, un policier local, a et qu’il déteste. Il déteste l’homme qu’il est devenu et ne semble pas pouvoir le fuir. Jusqu’au jour où, pendant l’un des gardes du poste, Shintaro voit comment, juste sous son nez, la tête d’un homme se transforme en une bouche géante avec des milliards de dents et une… langue mortelle. C’est un «métamorphique», le premier des milliers avec lequel Shintaro devra désormais se confronter. Comment notre héros noir prendra-t-il ce nouvel avenir terrifiant?

Auteurs): Kazuo Koike (histoire) et Goseki Kojima (art).

Périodicité: Mensuel.

Prix: 149 pesos.

Éditeur source: Manga Action, Futabasha.

Caractéristiques: Jaquette.

Volumes totaux: 28.

Sexe: Drame historique, arts martiaux, aventure.

Synopsis initial: Un tueur à gages parcourt le pays pour faire son travail, porte une pancarte: « Enfant à louer, épée à louer, à votre service. » Ce meurtrier est un ronin qui porte son fils et pour cette raison, il est appelé le « loup qui porte son petit », mais il n’est pas seulement un ancien samouraï qui va d’un endroit à un autre pour remplir ses engagements mais a sa propre mission et la sienne des règles, des règles que personne ne devrait enfreindre ou ignorer parce qu’il court le risque d’être l’une des innombrables victimes du guerrier vagabond le plus inspirant depuis des siècles.

Auteur: Yamaji Hidenori.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 119 pesos.

Éditeur source: Dimanche Shōnen hebdomadaire, Shogakukan.

Caractéristiques: Jaquette.

Volumes totaux: 5.

Sexe: Aventure, fantaisie sombre.

Synopsis initial: Dans un monde ravagé par des monstres, Riseman Sawyer est un voyageur qui arrive dans une ville où les survivants d’une attaque de gobelins s’abritent dans une église. Là, il leur explique qu’il cherche des ingrédients magiques pour terminer un sort, la recette du mort, pour ressusciter sa femme, Rosalie. Sawyer les sauve de l’attaque d’un autre monstre, et les réfugiés lui donnent l’un des ingrédients en guise de remerciement. Sawyer continue son voyage à travers une forêt jusqu’à ce qu’il atteigne Fairyland, où il doit convaincre l’un d’eux de lui donner un autre ingrédient: la poussière de fée noire.

Auteur: Inio Asano.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 109 pesos.

Éditeur source: Weekly Young Sunday / Big Comic Spirit, Shogakukan.

Caractéristiques: Jaquette et finition spéciale.

Volumes totaux: 13.

Sexe: Drame, devenir majeur.

Synopsis initial: Punpun regarde le monde avec les yeux d’un poussin, parce que peut-être de cette façon il peut supporter que son père bien-aimé est un alcoolique violent; sa mère, victime battue; et l’amour de sa vie, un camarade de classe qui s’en va. Alors Punpun se contente de ses amis, invoque son «cher Dieu, cher Dieu» et se lance dans des aventures jusque-là inconnues, comme faire l’expérience de ce que les adultes appellent «l’amour» pour sa nouvelle partenaire, Aiko Tanaka.

Auteurs): Tsugumi Ohba (histoire) et Takeshi Obata (art).

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 109 pesos.

Éditeur source: Jump SQ, Shueisha.

Caractéristiques: Finition spéciale.

Nombre de volumes: 12+.

Sexe: Fantaisie sombre, action, surnaturel, suspense.

Synopsis initial: Au moment où il saute dans le vide pour se libérer d’une vie de souffrances intenses, Mirai Kakehashi est sauvé par Nasse, un ange qui lui accorde deux instruments puissants qui lui donneront l’espoir de la vie. Mais ces cadeaux ne sont pas gratuits. Ils sont liés à un dieu épuisé, au choix de trouver son successeur, à la violente compétition de treize élus pour occuper le trône divin, aux morts aux mains des anges et aux flèches rouges qui asservissent la volonté. Si le pari de Mirai est d’être heureuse, il se peut qu’elle ne réussisse pas au milieu de l’énorme désordre angélique dans lequel elle s’est plongée.

Auteurs): Yu Sasuga (histoire) et Kenichi Tachibana (art).

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 109 pesos.

Éditeur source: Jeune saut hebdomadaire, Shueisha.

Nombre de volumes: 22+.

Sexe: Science-fiction, action, aventure.

Synopsis initial: La surexploitation de la Terre a conduit la race humaine à chercher des moyens de coloniser d’autres planètes au sein du système solaire, et Mars, compte tenu de ses caractéristiques et de sa proximité, est l’objectif principal de l’ambitieux «programme de terraformation». Cependant, la science n’a pas pu prévoir toutes les implications du programme et de la mission confiée à l’équipage du vaisseau spatial Bugs 1, qui consistait à vérifier le degré de progrès dans la création d’une atmosphère propice à la vie humaine sur ladite planète. , a échoué. Nous sommes en 2599 et les jeunes membres d’équipage de Bugs 2, qui ont subi la procédure Bugs, doivent faire face à la terrible mutation qui appartient désormais à la planète qui n’est plus rouge.

Auteur: Masashi Kishimoto.

Prix: 1 599 pesos.

Éditeur source: Saut hebdomadaire de Shonen, Shueisha.

Nombre de volumes: 1-27.

Volumes totaux: 72.

Sexe: Arts martiaux, aventure, fantaisie, drame, comédie.

Synopsis: L’histoire commence dans une ville discrète appelée Konoha. Là, nous trouvons un garçon nommé Naruto, qui étudie à l’école Ninja et s’amuse à faire des bêtises à ses camarades de classe. Sera-t-il possible pour Naruto de réaliser son grand rêve de devenir le successeur de Hokage et de surpasser la légende de ses ancêtres? Bien que, en réalité, les origines de ce personnage unique restent un mystère.

