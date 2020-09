Nous sommes encore assez loin de l’Armée des morts de Zack Snyder pour voir le jour, mais le personnage de Batista reçoit une préquelle animée. Deadline rapporte que le vol d’action zombie à gros budget a un film préquelle en route ainsi qu’une série dérivée d’anime qui examinera le personnage de Batista de Scott dans le film.

Le film principal met en vedette Batista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder et Samantha Win et se concentre sur un groupe de des mercenaires qui se dirigent vers la zone de quarantaine de Las Vegas à la suite d’une épidémie de zombies afin de réussir un braquage. Netflix est sur le point de sortir le film ainsi que le spin-off et le prequel.

Le spin-off animé s’appelle Army of the Dead: Lost Vegas et raconte l’histoire d’origine de Scott (Dave Bautista) et de son équipe de sauvetage lors de la chute initiale de Vegas alors qu’ils affrontent la source mystérieuse de l’épidémie de zombies. Snyder dirigera deux épisodes de la série, pour lesquels le réalisateur de DC Animated Universe, Jay Oliva (Teen Titans: The Judas Contract, Justice League: Throne of Atlantis) servira de showrunner. Bautista, Ana de la Reguera, Tig Notaro, Omari Hardwick et Ella Purnell reprendront leurs rôles dans la série.

Le préquel de l’action en direct sera réalisé par et le personnel de Schweighöfer, à la suite de son personnage Ludwig Dieter. Shay Hatten, qui a écrit le film principal, écrira à la fois la préquelle et la série animée.

Snyder est également en post-production sur son Snyder Cut of Justice League, qui frappe HBO Max au début de l’année prochaine.