À un moment donné en 2019, il a été rapporté que Lashana Lynch serait le nouvel agent 007 de Bond 25. Le portail Daily Mail a indiqué, à ce moment-là, que l’actrice hériterait du numéro de Bond; cependant, l’événement n’a pas été entièrement confirmé… jusqu’à présent. L’actrice anglaise s’est entretenue avec le magazine Harper’s Bazaar pour parler des attaques contre la réinvention de son personnage dans No Time to Die.

Au cours de la conférence, l’actrice de trente ans a rappelé que depuis la fuite de la nouvelle, l’avalanche de commentaires négatifs s’est fait sienne et l’a amenée à supprimer ses comptes sur les réseaux sociaux. Cependant, après avoir réfléchi aux faits, elle est désormais convaincue que la nouvelle facette de Nomi, son personnage, sera quelque chose de complètement révolutionnaire dans la franchise 007.

«Je suis une femme noire; si cela avait été une autre femme noire dans le rôle, cela aurait été la même conversation, elle aurait reçu les mêmes attaques, les mêmes abus. Je dois juste me rappeler que la conversation a lieu et que Je fais partie de quelque chose qui sera très, très révolutionnaire«Dit l’actrice.

De même, l’acteur a fait allusion à la grande opportunité représentée par son élection en tant que nouveau 007 et à l’impact que cela générera sur le public noir.

«Je ne voulais pas rater ce que Nomi pouvait représenter. Dans le scénario, j’ai trouvé au moins un moment où le public noir hochait la tête en signe d’approbation, ennuyé par la réalité mais heureux de voir sa vraie vie représentée. Dans chaque projet auquel je participe, quel que soit le budget ou le sexe, l’expérience noire que je représente doit être 100% authentique.“, il a souligné.

Enfin, elle était heureuse de faire partie d’un projet qui «remet en question les récits conventionnels» et éradique le concept de masculinité toxique. Rappelons que le livret de No Time to Die a été conçu par plusieurs scénaristes, dont l’actrice et écrivaine anglaise Phoebe Waller-Bridge.

«Je suis très reconnaissant de pouvoir contester ces récits. Nous nous éloignons de la masculinité toxique, et cela se produit parce que les femmes sont ouvertes, exigeantes et vocales, et elles signalent un mauvais comportement dès que nous le voyons.

Dans ce dernier épisode de l’Agent 007, nous découvrirons que Bond a quitté le service actif et a décidé de faire une pause à travers les paysages paradisiaques de la Jamaïque. Cependant, sa tranquillité d’esprit sera perturbée lorsque son vieil ami et agent de la CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright) le contactera pour s’impliquer dans une nouvelle mission qui vise à sauver un scientifique kidnappé. La quête le conduira à rencontrer un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

No Time to Die sortira en salles la prochaine fois 2 avril 2021.

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.