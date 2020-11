Les médias sociaux peuvent être le foyer et la cachette de nombreuses personnes qui n’ont rien de mieux à faire que de lancer des commentaires négatifs contre quelqu’un qui ne leur a vraiment rien fait, eh bien, selon eux, ils ont ruiné une franchise. Malgré tout, Lashana Lynch réfléchit aux commentaires haineux dans une récente interview.

Depuis 1962, le rôle a été dirigé par un acteur blanc principalement britannique comme le récemment décédé Sean Connery, Roger Moore et récemment Daniel Craig, qui dira au revoir à son personnage dans “ No Time To Die ”, un film qui se déroulera jusqu’en avril 2021, après plusieurs modifications dues à la pandémie.

Parlant avec Harper’s Bazaar, Lashana Lynch réfléchit sur les commentaires haineux et c’est qu’elle a deux des grands inconvénients en étant nommée la nouvelle agent 007, elle est une femme et de couleur. Mais elle prend les choses lentement, elle sait que le problème ne vient pas d’elle spécifiquement et que cela aurait pu arriver à n’importe qui.

“Je suis une femme noire, si ça avait été une autre femme noire choisie pour le rôle, ça aurait été la même conversation, j’aurais reçu les mêmes attaques, les mêmes abus … Je dois juste me rappeler que la conversation est en cours et que Je fais partie de quelque chose qui sera très, très révolutionnaire“a révélé l’actrice.

Il a poursuivi en disant: «Cela me rend très triste pour certaines personnes parce que leurs opinions ne viennent même pas d’un mauvais endroit, ils sont en fait d’un endroit triste. Il ne s’agit pas de moi. Les gens réagissent à une idée, qui n’a rien à voir avec ma vie. “

Sur sa sélection stricte lors du choix d’un rôle, il a également parlé: «J’ai cherché au moins un moment dans le scénario dans lequel les membres du public noir hochaient la tête, se moquant de la réalité mais heureux de voir leur vraie vie représentée. Dans chaque projet auquel je participe, quel que soit le budget ou le genre, l’expérience que je présente doit être 100% authentique. “