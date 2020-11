Well Go USA Entertainment présente la bande-annonce et l’affiche nord-américaines de ‘Nuage maximum‘, une fantastique comédie d’action de production britannique dirigée par Martin Owen, réalisateur tout doit être dit avec une carrière pas vraiment “brillante”.

Le film se concentre sur Sarah, une jeune “gamer” qui se retrouve accidentellement prise dans son jeu 16 bits préféré à cause de choses qui se passent dans les films. Un jeu “d’action” d’où s’échapper et revenir dans le monde réel, vous devez terminer le jeu avec l’aide de votre ami pas très averti de l’extérieur.

Les noms de Scott Adkins, Tommy Flanagan, John Hannah et Lashana Lynch mettent en avant le casting de ce genre de croisement entre ‘Jumanji: Bienvenue dans la jungle’, ‘Scott Pilgrim contre le monde’ et ‘Starfighter: l’aventure commence’ qui sortira aux États-Unis le 18 décembre, en salles et en VOD.

Un de ces films dont on ne sait pas trop à quoi s’attendre: dès que ça pourrait être de la merde, dès que ça pourrait être une agréable surprise. Croisons les doigts. Tous ceux.

