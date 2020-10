Il y a quelques jours, nous avons appris la mauvaise nouvelle que Le Batman, a fait partie de la liste croissante des films qui ont retardé sa sortie, dans son cas jusqu’au 4 mars 2022.

UNE cruche d’eau froide pour tous les fans que, au moins, nous avons des nouvelles et des pièces promotionnelles, qui rendront l’attente plus agréable, sans parler évidemment de tout l’héritage que nous pouvons profiter du chevalier noir, dans les films et les bandes dessinées.

Actualités sur The Batman

De ce que nous savons du batman, à part sa première en 2022, tout tourne autour des protagonistes.

Le film est réalisé par Matt Reeves, réalisateur de la saga Planet of the Apes, qui a commencé à émerger avec Monstrous, bien que Let me in (Let me in) n’ait pas obtenu la reconnaissance attendue.

Reeves pose un ton réaliste de ce Batman, se déroulant dans ses premières années et dans un environnement à mi-chemin entre le gothique Gotham City de Tim Burton et la ville technologique que Christopher Nolan nous a proposée.

Dans le rôle titre, nous avons Robert Pattinson, acteur célèbre qui tente de se séparer de l’ombre longue de Twilight avec un personnage qui pourrait devenir le plus compliqué de toute sa carrière.

Colin Farrell représente un pingouin original, qui est censé être même un bon personnage. Paul Dano sera Enigma, potentiel méchant principal de l’intrigue. Zoë Kravitz représente Catwoman, Andy Serkins le majordome Alfred et Jeffrey Wright est le nouveau James Gordon de ce titre.

Copyright: © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés. Crédit photo: avec l’aimable autorisation de Warner Bros Pictures / Et © DC Comics

Films Batman: Où est encadré Batman?

Si l’on passe en revue dans Comic Universe tous les films de Batman sortis à ce jour, on se rend compte que la proposition de Matt Reeves est opposée à celle de Christopher Nolan.

Laissant de côté les classiques des années 40 et 60, Burton et Schumacher nous ont apporté un Batman déjà aguerri, qui nous rapproche même du style gothique classique des bandes dessinées initiales, en plus d’augmenter son univers avec l’apparition de Robin et Batgirl dans le dernier livraisons.

Malheureusement, nous avions ici le pingouin en tant que sadique parfaitement représenté par Danny de Vito déjà histrionique Jim Carrey

caractérisant une énigme inouïe jusqu’à présent.

Par conséquent, nous devons voir Le Batman entièrement comme une histoire alternative à tous ceux appréciés jusqu’à présent.

Le seul lien sur lequel travailler est le DCU (univers cinématographique DC), après le Batman vs. Superman et la Ligue de la justice.

Cependant, jusqu’à cette histoire mettant en vedette Ben Affleck avoir lieu, il a encore besoin de beaucoup de pluie à Gotham City, à l’approche de The Batman.

le nouveau film de Matt Reeves Il est théoriquement basé sur The Long Halloween, bien que Batman: Year One soit également une bande dessinée qui aurait pu servir d’inspiration.

Dans la intrigue originale d’El Largo Halloween, Batman fait face à un tueur qui laisse des dates sur un calendrier, en plein milieu d’une guerre entre les familles criminelles de Gotham. James Gordon et Harvey Kent semblent être les seuls alliés du chevalier noir.

le affiche officielle du batman retrouve l’air noir et rétro des bandes dessinées les plus classiques et sombres. Il a été accompagné plus récemment d’une bande-annonce qui n’a laissé personne indifférent.

Robert Pattinson

Il se présente comme un Batman plus sombre que jamais, rongé par son traumatisme d’enfance et désespéré devant un rival qui est à son niveau, et on ne parle pas du Joker!

Que voir en attendant The Batman?

Si vous regardez le Liste des films de Batman que nous avons déjà mentionné, la meilleure recommandation est la trilogie Nolan pour que l’attente ne dure pas éternellement.

le Batman représenté par Christian Bale Il a été très bien accueilli par la majorité des cinéphiles, qui apprécient principalement le réalisme que Nolan a réussi à imprégner dans tous les films.

Copyright: © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés. Crédit photo: avec l’aimable autorisation de Warner Bros Pictures / Et © DC Comics

Bien entendu, l’enjeu de ces films consiste davantage à surmonter l’interprétation du Joker de Heath Ledger que Batman lui-même. Cependant, The Batman promet d’être le début d’une nouvelle trilogie, de sorte que le célèbre méchant pourrait apparaître dans l’un des futurs épisodes.

Si cet avenir incertain vous rend désespéré, je vous recommande de regarder pendant que Joker, le film acclamé avec Joaquin Phoenix qui, théoriquement, représente la naissance de ce personnage populaire, plus crûment qu’on pourrait s’y attendre dans un film se déroulant dans l’univers de Batman.

Encore il en reste assez pour le 4 mars 2022Mais d’ici là, Warner Bros. Pictures ne manquera pas de nous ravir avec plus de bandes-annonces, d’articles promotionnels et de nouvelles qui exciteront tous les fans.

Comme il dit Harvey Dent dans The Dark Knight (2008), «La nuit est la plus sombre juste avant l’aube. Et je vous le promets: il est sur le point de se lever ». Le Batman est plus proche de nous chaque jour.

L’entrée The Batman 2022: C’est tout ce que nous savons est apparu en premier dans Cinema Premieres.