Si vous allez faire un biopic d’une superstar de la musique, sans l’approbation de la famille et sans le droit d’utiliser ses chansons, à quoi ça sert, non? Eh bien, les responsables de poussière d’étoiles ils sont allés de l’avant malgré tout avec la biographie de David Bowie et le résultat est une bande-annonce qui augure quelque chose de pire que ce à quoi nous nous attendions.

Les fans trillent sur les réseaux sociaux. Ils se sentent offensés par les absurdités que capte l’avance après avoir vu leur idole dépeinte dans un film sans rime ni raison. Souvenons-nous que le fils de Bowie, le principal Duncan Jones, a déclaré en janvier 2019 via Twitter que le film n’aurait pas les droits sur les chansons mais qu’il n’avait pas l’intention de les arrêter. «Le film n’aura pas la musique de mon père et je n’imagine pas que cela changera. S’ils veulent voir un biopic sans leur musique ou sans la bénédiction de leur famille dépend du public ».

Réalisé par Gabriel Range, Stardust montre le côté que Bowie a connu avec son alter ego extravagant Ziggy Stardust, en se référant aux émissions très innovantes dans lesquelles il a joué et à l’album avec lequel il a acquis une reconnaissance internationale, le plus représentatif du glam rock, son premier album concept et l’un des meilleurs de sa carrière, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972), qui comprenait précisément une chanson appelée Stardust. Allez, un classique. Une icône dans sa carrière et dans l’histoire de la musique.

Image de Stardust (IFC Films)

L’ascendant Johnny Flynn il se met dans la peau de l’artiste inoubliable pour nous parler du saut de Bowie sur le marché américain lorsque, au début des années 70, il conquit de nouveaux fans avec sa performance mystique. Là-bas apparaît un publiciste qui doute que son client atteigne un jour le statut d’icône à cause des phrases qu’il lance à la presse, se vendant plus comme un phénomène bizarre que sa musique. Mais au fur et à mesure que la bande-annonce progresse, nous voyons la transformation de l’artiste androgyne en une rock star capable de faire bouger les masses avec sa proposition innovante.

Cependant, il y a beaucoup de fans de l’artiste inoubliable qui ne donnent pas de crédit au film que Johnny Flynn nous apporte. David Bowie est une icône de la musique pour la planète. Il était dans la vie et continue de l’être après sa mort en 2016 des suites d’un cancer du foie, et le voir représenté par un acteur qui ne ressemble pas du tout et sans pouvoir recourir à son grand travail, ses chansons, a laissé perplexe le grand plus.

Est-ce que quelqu’un d’autre craint que la bande-annonce de Stardust n’ait RIEN de la musique de David Bowie ??? – Carlos Viguria (@cviguria) 29 octobre 2020

David Bowie souffre.

En ce moment, après la merde #Stardust, David Bowie roule dans sa tombe. – ☠👻MoonStar🤍 (@LunaEstrella_CD) 29 octobre 2020

J’adore et j’admire beaucoup David Bowie, son talent, sa musique et même certaines de ses performances. Cependant, la bande-annonce de “ Stardust ”, le biopic dans lequel ni sa famille, ni Tony Visconti, ni Mike Garson, ni aucun autre collaborateur et ami n’a participé ou autorisé, semble mauvais. – Gustavo (@GustavoHCollado) 29 octobre 2020

Raisons de NE PAS regarder Stardust:

1. David Bowie n’a jamais voulu un film de sa vie.

2. Vous n’aurez pas leur musique parce qu’ils n’en ont pas les droits, C’EST RIDICULEUX SI VOUS VOULEZ Y PENSER.

3. La famille est contre le projet.

4. Tilda Swinton n’a pas le rôle principal. – fille à la cannelle (@januaryinred) 28 octobre 2020

Même la prothèse dentaire de Rami Malek dans #BohemianRhapsody semble plus réelle que la caractérisation de Johnny Flynn en tant que David Bowie. Aussi, quel est l’intérêt de ce biopic s’ils n’ont pas le droit d’utiliser votre musique? #Stardust https://t.co/rUcOie0xt3 – Xander Onassis 🏳️‍🌈 (@XanderBsF) 28 octobre 2020

Je veux dire, pouvez-vous imaginer Bohemian Rhapsody sans les chansons de Queen? Ou Rocketman sans la musique d’Elton John? Et bien non. Impossible. S’il est vrai qu’il existe d’autres biographies musicales qui n’incluaient pas la musique de leurs artistes, elles sont toutes passées inaperçues du grand public. Comme ce fut le cas avec All by my side de Jimi Hendrix ou Nowhere boy de John Lennon (il n’avait droit qu’à une seule chanson, Mother, qu’il sortit avec Yoko Ono en 1970).

De plus, s’ils ne disaient pas le nom de David Bowie dans la bande-annonce, nous n’imaginerions probablement même pas qu’il s’agit de son biopic jusqu’à ce que nous voyions l’acteur représenté à la fin sur scène. Si vous étiez un artiste inconnu, allez-y et arrêtez-vous. Mais c’est David Bowie!

À son tour, il faut mentionner que David Bowie ne voulait pas qu’un film soit fait sur sa vie. À la fin des années 1990, il a menacé le réalisateur Todd Haynes de le poursuivre en justice s’il faisait de Velvet Goldmine un personnage qui l’imiterait lui et sa vie, forçant le cinéaste à changer de vision et à embaucher des stars comme Thom Yorke et Johnny Greenwood de Radiohead pour le faire. composer une musique originale qui avait les accords de l’époque. En d’autres termes, Stardust n’a pas seulement été fait contre sa volonté, mais ils n’avaient même pas l’approbation de la famille et des héritiers du chanteur. Quelqu’un nous l’explique-t-il?

