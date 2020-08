Le Festival du film BlackStar, la plus importante célébration au monde des artistes cinématographiques et vidéo noirs, bruns et autochtones, présentée cette année avec le commanditaire principal Colour of Change, a annoncé les films primés de cette année.

Les gagnants incluent le meilleur long métrage documentaire Apatride (Apátrida), explorant les profondeurs de la haine raciale et de l’oppression institutionnalisée qui divisent Haïti et la République dominicaine, et Best Feature Narrative Mlle Juneteenth, dans lequel une ancienne reine de beauté et mère célibataire prépare sa fille adolescente rebelle pour le concours de « Miss Juneteenth ». La liste complète des films gagnants est ci-dessous.

Cette année marque également le premier Vimeo Staff Pick Award chez BlackStar. Les courts métrages présentés dans le festival sont éligibles à ce prix, qui comprend un prix en espèces de 2 500 $ et, bien sûr, un choix du personnel Vimeo. Le film gagnant, ALLUMUAH de Curtis Essel, sera disponible pour regarder dans le monde entier gratuitement sur Vimeo à partir de 10h30 HNE le 27 août.

Lionsgate et STARZ se sont également associés à BlackStar pour présenter le premier Prix du court métrage Lionsgate / STARZ cette année. Les cinq gagnants de ce prix recevront chacun 1 000 $ chacun et auront la possibilité de présenter leurs films sur STARZ in Black. Les gagnants incluent Black Boy Joy de Martina Lee, Echoes of a Winter Sunshine d’Oniffe White, LUNE DE MIEL d’Amy Aniobi, Rosa de Suha Araj et L’offre de Felicia Pride.

Le lauréat du deuxième BlackStar Pitch, qui offrait aux cinéastes de couleur la possibilité de proposer leurs travaux en cours à un illustre panel de bailleurs de fonds, de distributeurs et de producteurs, était Iyabo Kwayana’s By Water. Kwayana recevra un contrat de coproduction de 25 000 $ avec WORLD Channel et des services de conception graphique gratuits de Melancholy Star. Une mention honorable a été décernée à Yeelen Cohen pour Se battre pour la lumière; Cohen recevra 2 500 $ de IF / Then ainsi que des services de conception graphique gratuits de Melancholy Star.

Enfin, les membres de BlackStar ont voté Légendaire: 30 ans de Philly Ballroom et Filles de en tant que lauréats du Shine Award, décerné chaque année à des films réalisés par des cinéastes basés à Philadelphie. Cette année, 11 films étaient éligibles pour le prix, marquant une forte augmentation de la représentation basée à Philadelphie pour le festival. Legendary et Daughters Of étaient des premières mondiales.

La programmation du BlackStar Film Festival de cette année comprenait environ 90 films, dont 24 premières mondiales et représentant plus de 20 pays. En plus de présenter un éventail de programmes et de panels en direct, cette année a également marqué les débuts de BlackStar Live !, une émission quotidienne spéciale du matin avec des interviews de cinéastes, des performances en direct, des mises à jour astrologiques et des tables rondes sur la programmation du film du jour, diffusées exclusivement sur Facebook Vivre. Le festival a également présenté trois projections en direct sur le parking devant le Mann Center for the Performing Arts de Philadelphie à West Fairmount Park. Ces projections –– Be Water, The Forty-Year-Old Version et Miss Juneteenth –– ont été présentées par Xfinity en partenariat avec Lyft, Red Bull et le Philadelphia Department of Parks and Recreation, dans le cadre de leurs nouvelles Philly Drive-In Movie Nights initiative. La version quarante ans a été présentée par Netflix.

Films gagnants:

Meilleur film expérimental

Jurés: Kamal Aljafari, cinéaste; David Hartt, professeur adjoint, beaux-arts, Université de Pennsylvanie, Stuart Weitzman School of Design; Meg Onli, Andrea B. Laporte Conservatrice associée, Institute of Contemporary Art, University of Pennsylvania

Le document Giverny (canal unique)

Dir: Ja’Tovia Gary

Tourné sur place à Harlem, aux États-Unis et dans les jardins historiques de Claude Monet à Giverny, en France, The Giverny Document est un poème cinématographique multi-textures qui médite sur la sécurité, l’autonomie corporelle et la virtuosité créative des femmes noires.

Commentaire du jury: Un travail opportun qui sera discuté dans le futur.

Meilleur court métrage documentaire

Jurés: Damani Baker, cinéaste; dream hampton, cinéaste et scénariste; Chris Hastings, producteur exécutif / directeur éditorial, WORLD Channel WGBH

Le cœur bourdonne toujours

Dir: Savanah Leaf et Taylor Russell

Un court métrage documentaire sur cinq femmes qui se battent pour leurs enfants à travers le cycle de l’itinérance, de la toxicomanie et de la négligence de leurs propres parents. Unique, mais sans aucun doute familier à beaucoup; une histoire sur la peur, le sacrifice et l’amour inconditionnel entre une mère et ses enfants.

Commentaire du jury: The Heart Still Hums est cinématographique, intime, attentif et empathique, couvrant les questions de restauration, d’abolition et de soutien avec un profond respect.

*Mention spéciale

Homme du peuple

Dir: Amir George

Man of the People est un thriller politique centré sur l’héritage du premier maire noir de Chicago, Harold Washington. Un déroulement complexe de ses deux courses de campagne et des moments qui ont conduit à sa mort soudaine et mystérieuse au cours de son deuxième mandat. Commande des Chicago Film Archives.

Commentaire du jury: Man of the People est une approche originale du biopic. Il faut un savoir-faire délicat pour créer une histoire à partir d’images d’archives.

Meilleur court récit

Jurés: Lynnée Denise, artiste, chercheuse, écrivaine; Raafi Rivero, écrivain / réalisateur; Tourmaline, artiste, cinéaste, activiste

Rosa

Dir: Suha Araj

Tout en travaillant dans le magasin de fleurs de sa tante, Rosa prend son travail dans la clandestinité quand elle commence une activité parallèle d’expédition de corps sans papiers dans leur pays d’origine pour les enterrements.

Commentaire du jury: Le cinéaste gère les fardeaux punitifs auxquels sont confrontés les immigrants avec de l’esprit, des performances spectaculaires et des liens improbables entre les personnages. C’est un film qui traverse des émotions politiquement chargées avec une grâce cinématographique.

Meilleur long métrage documentaire

Jurés: Monika Navarro, cinéaste et directrice principale des programmes d’artistes, Firelight Media; Tracy Rector, directrice générale de la narration, Nia Tero; Chi-hui Yang, agent principal de programme, JustFilms, créativité et expression libre

Apatride (Apátrida)

Dir: Michèle Stephenson

À travers la campagne populaire de l’espoir électoral Rosa Iris, le nouveau documentaire de la réalisatrice Michèle Stephenson révèle les profondeurs de la haine raciale et de l’oppression institutionnalisée qui divisent Haïti et la République dominicaine.

Commentaire du jury: Stateless est une forme ambitieuse et innovante, racontant une histoire importante de frontières et d’identité nationale avec des caractères forts. L’art du réalisateur fait perdre le temps aux Dominicains apatrides dont l’héritage haïtien est pris dans les limbes.

*Mention spéciale

ROCÍO

Dir: Dario Guerrero

Après un diagnostic de cancer soudain, une mère de trois enfants sans papiers doit choisir entre se faire soigner dans son Mexique natal et attendre une mort certaine aux États-Unis.

Commentaire du jury: Une mention spéciale du jury va à ROCÍO, une lettre d’amour et une tendre ode au pouvoir de la famille, des liens et de l’intimité, racontée à travers une riche archive vidéo qui documente la joie et le chagrin d’une famille immigrée.

Meilleur long métrage narratif

Jurés: Elissa Blount Moorhead, artiste, conservatrice, productrice; Ashley Clark, directrice, programmation cinématographique, BAM (Brooklyn Academy of Music); Rajendra Roy, conservateur en chef du cinéma de Celeste Bartos, MoMA

Mlle Juneteenth

Dir: Channing Godfrey Peuples

Une ancienne reine de beauté et mère célibataire prépare sa fille adolescente rebelle pour le concours de « Miss Juneteenth ».

Commentaire du jury: On adore ce film: le rythme langoureux mais sûr, les performances (et le casting des locaux), le sentiment de communauté et de tradition, le thème intergénérationnel, l’humour.

Prix ​​spéciaux:

Gagnants du BlackStar Pitch

Jurés: Opal Bennett, POV / DOC NYC / Athena Film Festival; Jamila Farwell, Netflix; Chloe Gbai, IF / Then; Alex Hannibal, . Films; Chris Hastings, chaîne WORLD; Jihan Robinson, Quibi; Poh Si Teng, Al Jazeera; Chloe Walters-Wallace, Firelight Media; Chi-hui Yang, JustFilms.

Par eau

Dir: Iyabo Kwayana

Le voyage d’un frère dans sa propre mémoire devient un vecteur de réconciliation et de guérison pour sa famille.

Finaliste

Se battre pour la lumière

Dir: Yeelen Cohen

Ce moment où vous faites un film sur le Parrain du cinéma africain qui a donné naissance à votre nom mais qui perd de vue qui fait le film.

Lauréats des prix du court métrage Lionsgate / STARZ

Black Boy Joy

Dir: Martina Lee

Black Boy Joy est une tranche introspective de l’histoire de la vie de deux générations d’hommes noirs, vivant dans le même foyer, jonglant avec les exigences d’élever un jeune fils autiste tout en s’adaptant à leur nouvelle normalité après la mort d’un être cher.

Échos d’un soleil d’hiver

Dir: Oniffe Blanc

Une jeune fille de 16 ans et son frère de 10 ans se retrouvent sans abri à Harlem, NY.

VOYAGE DE NOCES

Dir: Amy Aniobi

HONEYMOON raconte l’histoire d’un couple de jeunes mariés lors de leur première nuit ensemble, rendue d’autant plus gênante, romantique et honnête, car ils viennent de se rencontrer.

soumissionner

Dir: Felicia Pride

Après une aventure inattendue d’un soir, deux femmes à des étapes très différentes de leur vie, partagent un après-midi encore plus intime.

Gagnant du prix Shine

Filles de

Dir: Shantrelle Patrice Lewis

Daughters Of, propulsé par GirlTrek, examine l’importance immédiate et critique des soins personnels et de la guérison pour les femmes noires à travers le prisme des mamans de leur maman. Nous appelons donc leurs noms pour récupérer leurs histoires.

Légendaire: 30 ans de Philly Ballroom

Dir: Raishad Hardnett, Lauren M. Schneiderman & Cassie Owens

Un aperçu des efforts déployés pour préserver la scène de la salle de bal de Philadelphie, un espace de sécurité LGBTQ noir et latinx qui dure depuis 30 ans.

Prix ​​du choix du personnel Vimeo

ALLUMUAH

Dir: Curtis Essel

ALLUMUAH explore la manière dont Internet permet une lignée d’esthétique transmise entre les artistes de la diaspora africaine. Expliquer le concept d’identité africaine et l’influence que la technologie a exercée sur elle au fil des décennies.