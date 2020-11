Il y a un moment précis de notre vie où l’on se tient sur un bord fin, pris entre la fin de l’enfance et l’abîme qui représente le reste de nos jours. Dans cette évolution naturelle de l’être humain, la route est presque toujours accompagnée d’épisodes orageux. Atteindre la maturité n’est pas facile. Et le film Blanc d’été en est la preuve.

La 26e production du premier programme du Centre de formation cinématographique (CCC) plonge profondément dans les particularités des familles modernes modernes: fracturées par des ruptures émotionnelles, mais soudées par un amour incassable; presque toujours composée d’une mère qui doit assumer un double rôle à la tête de celle-ci, et d’enfants qui sont forcés de grandir tôt.

Le film qui marque les débuts de Rodrigo Ruiz Patterson prend ces éléments et les place dans une petite maison d’intérêt social à la périphérie de Mexico. Dans cet environnement claustrophobe, loin de tout, la parcelle de Blanco de verano est encadrée par des cloisons sèches; si mince qu’ils rendent l’intimité de ceux qui l’habitent presque impossible; montrant parfaitement le lien fort qui unit ceux qui l’occupent.

Ici, Sophie Alexander-Katz – protagoniste de The Darkest Days of Us d’Astrid Rondero – donne vie à Valeria, une mère célibataire qui, après un divorce, renforce une relation profondément attachée avec son fils Rodrigo – incarnée par la débutante Adrian Rosi. Le monde où les deux n’ont qu’eux-mêmes, tout à coup, est envahi par un étranger. Comme le nouveau partenaire de Valeria, Fernando – joué par Fabián Corres – fait irruption dans la vie de cette petite famille et tente de faire partie d’une maison qui n’est guère ouverte à recevoir un nouveau membre.

Démarré comme un projet autobiographique, le film Blanco de verano a peu à peu évolué dans l’histoire qui vient aujourd’hui au Mexique grâce à la sélection officielle du Festival international du film de Morelia. «J’ai toujours cru qu’une histoire entièrement personnelle conviendrait à un premier film», déclare Ruiz Patterson. «Aujourd’hui, je ne pense pas. Maintenant je considère que ce que j’essaye de faire, c’est de parler de moi à travers d’autres personnages ».

Le scénario co-écrit par Rodrigo avec Raúl Sebastián Quintanilla (Other people, 2017), est né dans l’enfance de son réalisateur. Fils d’une mère célibataire, Patterson a commencé par différents exercices d’écriture libre pour façonner ses personnages. «J’ai écrit un premier traitement de scénario et j’ai réalisé que cela ne fonctionnait pas. Il était très débordé et il y avait de nombreux éléments en jeu et il avait besoin de sculpter. Et je me suis tourné vers Raúl, qui est mon ami du lycée et partenaire du CCC, et nous avons réalisé que ma vie n’était pas si intéressante. Nous avons donc décidé de faire de la fiction pour avoir un drame plus cohérent et plus solide. Au final, Summer White conserve une certaine essence de ma biographie – comme si j’avais été élevée par une mère célibataire – mais aucune des scènes vues dans le film ne m’est vraiment arrivée. Mais je pense que l’honnêteté avec laquelle il a commencé est préservée et j’espère qu’il la ressent ».

Pour le diplômé du CCC, ce qui l’intéressait le plus était «l’exploration de la fin de l’enfance, quelque chose qui, étymologiquement, signifie« celui qui ne peut pas parler ou celui qui n’a pas de voix »», explique Patterson de la FICM. “Avec ces émotions complexes que nous ressentons pour la première fois de notre vie, au début de l’adolescence, si nous ne pouvons pas parler, si nous n’avons pas d’expérience, comment les communiquer?”

Le visage de l’innocence

Même avec des acteurs expérimentés comme Alexander-Katz ou Corres, le film Summer White tombe entièrement sur son protagoniste. Le processus de casting pour choisir la face principale du film était complexe; À tel point qu’il fut un temps où Ruiz Patterson a dit à son producteur Alejandro Cortés Rubiales que, s’il n’avait pas l’acteur nécessaire pour donner vie à Rodrigo, il valait mieux ne pas tourner ses débuts.

Cependant, Adrián est apparu et, selon les mots de son directeur, «il s’est abandonné à tout et a laissé sortir sa sensibilité»; celui qui a récemment reçu le prix du meilleur acteur au Festival du film de Lima. «Le film est tourné avec des plans très rapprochés car ce sont les visages des personnages qui le racontent. Voici l’exploration cinématographique à la première personne. Et nous essayons de voir le film et l’histoire à travers les yeux de ce garçon. ” C’est avec cette fragilité que le film Summer White nous présente un personnage qui, de manière inattendue, se retrouve relégué de son monde fantastique. Et son microcosme se reconstruit dans une casse où, à bord d’une voiture abandonnée, Rodrigo commence à reconstruire la vie qui devient incontrôlable. «Dans cet endroit, il peut voir le ciel; c’est un espace ouvert où il y a un contraste [a la realidad] et contraste la liberté de la claustrophobie qui habite sa maison », explique le réalisateur.

Mais comme l’a souligné Sophie Alexander-Katz lors de la conférence de presse de ce film, «un tango a toujours besoin de deux». Le thème de Blanco de verano – très universel aux yeux de son protagoniste – se résume comme «une codépendance entre une mère et son enfant, où les limites de ce qu’est la parentalité sont dépassées et d’autres sphères de relations commencent à se toucher. humain qui ne devrait pas toucher. [En este contexto] vous fournissez des émotions manquantes et psychologiques avec une créature que vous avez mise au monde. C’est un sujet extrêmement délicat mais tout aussi affectueux. C’était un plaisir d’avoir travaillé sur Valeria car c’est un personnage dont la fracture est visible ». Pour le nominé Ariel, “la chose la plus délicieuse à propos de ce film est qu’il vous laisse des questions profondes et très importantes pour aujourd’hui.” Le plus important serait peut-être dans quelle mesure un adulte est responsable des actions de ses enfants et à partir de quand ces petits sont suffisamment mûrs pour assumer les conséquences de leurs actes.

Une cible engloutie dans les flammes

Ruiz Patterson coïncide avec cet élément d’universalité dans son histoire. «Au final, nous travaillons avec des émotions aussi communes que l’amour, la jalousie ou la dépendance émotionnelle. Mais je pense que ces personnages sont très mexicains. Ils sont régis par notre propre idiosyncrasie. Les familles modernes constituées d’éléments qui ne partagent pas le sang sont quelque chose de très actuel, qui est rarement joué dans le cinéma mexicain, mais qui est une réalité dans la société dans laquelle nous vivons ».

Face à ce «réalisme si récalcitrant que Blanco de verano a pour le meilleur ou pour le pire», comme l’explique son réalisateur, apparaît un élément qui finit par devenir un autre personnage du film: le feu. «Le travail des cinéastes est de trouver des moyens audiovisuels de raconter les choses. Et le feu est une grande métaphore qui reflète ce qu’il y a à l’intérieur de ce garçon, comment est sa façon de ressentir. Et je pense que c’est quelque chose d’assez unique. ”

Parmi ces flammes qui brûlent en même temps que le cœur de ses personnages, il y a un élément que son réalisateur qualifie de grande contradiction dans son film. Tout au long du film, deux de ses protagonistes fument constamment. «C’est quelque chose que la mère et le fils« partagent ». C’est quelque chose que vous n’aimez pas faire les autres, mais ils le font. C’est une contradiction très importante pour l’intrigue. Nous cherchons à avoir ce type de revers dans lesquels les personnages deviennent très humains et créent un lien d’acceptation ».

Le travail photographique de María Sarasvati Herrera et le design artistique de Federico Cantú ont fini par donner les derniers coups de pinceau pour encadrer une œuvre comme Blanco de verano. Précisément, le titre de la bande provient d’une nuance de blanc de Pantone. «Le film commence par une palette de couleurs très frappante à l’intérieur de la maison», explique Ruiz Patterson. «Et le blanc d’été est une couleur qui vient lorsque cet homme vient vivre dans la maison. C’est une de ces métaphores qui fonctionne mieux avec des images qu’avec des mots. Il arrive et commence à enlever la couleur de la maison. Et il la peint littéralement en blanc d’été ».

Une cible en danger

La vie de Blanco de verano a commencé par un bon accueil au Festival du film de Sundance début 2020. Le film a fait une tournée de compétitions de films dans des villes telles que Shanghai, San Diego, Malaga – où il a reçu des prix pour le meilleur film, scénario et interprète ibéro-américain de casting (pour Fabián Corres) – ou à Lima, où il a également reçu le prix du meilleur scénario. Le film arrive dans notre pays grâce à la sélection officielle du FICM 2020, où il fait partie de la sélection officielle. Son lancement commercial aura lieu prochainement grâce à Pimienta Films, responsable de films comme Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau; Heli, par Amat Escalante; Semaine Sainte, par Alejandra Márquez Abella; Tempestad, par Tatiana Huezo; Summer Birds, par Ciro Guerra et Cristina Gallegos y Roma, par Alfonso Cuarón.

Son succès s’accompagne cependant d’un contexte où le cinéma mexicain – celui qui encourage les nouvelles voix – fait face à un panorama sombre qui met en péril les talents émergents. La production de Blanco de verano a été possible grâce à FOPROCINE, Fondo para Production de films de qualité, qui a été éteinte plus tôt cette année par le gouvernement du Mexique. Son extinction, ainsi que celle de FIDECINE, est décrite par Rodrigo Ruiz Patterson comme quelque chose de «très grave. Ce film aurait été impossible à tourner sans le soutien de FOPROCINE. C’est assez grave que cette confiance disparaisse car, de mon point de vue – en laissant de côté toutes les personnes qui vivent dans l’industrie qui rend ces fonds possibles – les films produits avec les deux trusts sont ceux qui sont de la plus haute qualité au monde. Pays. Cette disparition me paraît assez grave ».

