Avant de jouer Sue Storm dans Fantastic Four (2015), cinq ans plus tôt, Kate Mara Il avait déjà traversé le monde des super-héros grâce à un camée dans Iron Man 2 (2010) en tant que US Marshal. Bien que son personnage n’ait plus payé, l’actrice confirme maintenant qu’à un moment donné, elle était considérée comme ayant un rôle plus important dans le MCU.

Dans une interview exclusive avec Collider, Kate Mara a été interrogée sur son petit rôle dans le deuxième film d’Iron Man. En particulier, l’acteur a révélé que la production ne promettait pas de faire partie de l’univers cinématographique Marvel, mais ils lui ont parlé des possibilités que son rôle soit beaucoup plus important dans le récit de Marvel Studios. En fin de compte, ce fut une expérience éphémère, mais bonne avec Jon Favreau et Robert Downey Jr.

“J’ai rencontré Jon Favreau pour cela et ils m’ont dit: ‘C’est un très, très petit rôle, mais c’est avec Robert Downey Jr. et Jon, et ce sera très amusant. Et souvent, ils remettent ces personnages dans des rôles plus grands et plus substantiels.». Ce n’était pas une promesse, mais c’était certainement quelque chose qui avait été laissé entendre. Donc, la raison pour laquelle j’ai accepté la réunion était parce que je me suis dit: «Eh bien, s’il y a une possibilité, pourquoi ne pas passer un après-midi à travailler avec Robert Downey Jr. et Jon Favreau? Très bien. Je vous aime tous les deux. Ils sont incroyables. Ce sera une bonne expérience. Et c’est exactement ce que cela a fini par être. Mais c’était vraiment amusant. Et nous tournions jusqu’à environ quatre heures du matin. Mais oui, c’est un caméo étrange qui ne s’est transformé en rien. Mais cela ne m’importe pas!«.

La scène en question se déroule au début d’Iron Man 2 lorsque Tony Stark et Happy Hogan quittent une exposition / événement et rencontrent soudainement l’US Marshal (Kate Mara), qui les attend près de la luxueuse voiture du playboy, philanthrope et millionnaire. . Tout de suite, Tony Stark commence à flirter avec lui, mais se rend compte qu’elle attendait juste qu’il prononce une convocation. Après ce moment, nous n’avons plus revu US Marshal dans le MCU.

En parlant de Fantastic Four, Kate Mara a également parlé de sa participation au film de Josh Trank et a pratiquement avoué que c’était une “expérience horrible”. Cliquez ici pour la note complète.

iron man 2 kate mara



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.