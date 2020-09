Excalibur No. 4. La bataille pour Otherworld se termine ici, et seul un Bradock peut gagner. Protecteur contre le paladin, pour le trône. Le plus: chasse aux insectes à l’anglaise!

L’assaut du royaume magique de Camelot à Excalibur commence! Le plan Apocalypse a été lancé il y a longtemps et ses fruits sont désormais plus savoureux que prévu, et cela ne laisse personne seul. Bradock contre Bradock, mutant contre champion, héros contre héros, Et le résultat, à la fin, Apocalypse gagne toujours. Mais après la guerre, il faut faire des sacrifices pour régner, et le vainqueur devra mettre ses scrupules derrière lui pour un bien plus grand, ou peut-être pour un bien douteux.

Tini Howard a fait d’Excalibur la série Dawn of X la plus personnelle et la plus propriétaire. Magie, fées, extraterrestres, et surtout beaucoup d’histoires personnelles sautant en morceaux à chaque page, jalousie, méfiance, peur, un cocktail qui donne toujours des résultats si on sait le gérer. Et Howard pour le moment l’a bien lié. Elle n’a pas laissé le poids du nom la ralentir et s’est efforcée de créer sa série, sans oublier d’où vient Excalibur, car les racines de Claremont et Davis sont toujours bien présentes.

Le dessin spectaculaire de Marcus To donne vie à la croisade épique de Captain Britain, et nous laisse accessoirement des versions de chaque personnage qui transmettent énergie et beauté, ils sont un chevalier en armure brillante dans une aventure de cavalerie épique.

Le moins mutant de la série Dawn of X est le plus brillant et le plus friand de l’époque classique, et cela lui va bien.

Excalibur n ° 4

Auteur : Marcus To, Tini Howard, Wilton Santos

La description: Le secret du cercueil de Rogue! Confiné dans son mystérieux sarcophage, Rogue rêve. Pendant ce temps, Apocalypse exécute un rituel et le trône du pouvoir change de mains. Le règne des mutants dans Otherworld touche à sa fin. Le moment est venu pour un vieil ennemi de revenir.

JOTA (J.C. Royo)

