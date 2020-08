Tous les bénéfices de MIKE MIGNOLA: THE QUARANTINE SKETCHBOOK seront reversés à la World Central Kitchen du chef José Andrés

Pendant la quarantaine du coronavirus, le légendaire créateur de Hellboy, Mike Mignola, a publié des croquis au crayon originaux en ligne et les a mis aux enchères pour collecter des fonds pour la World Central Kitchen du chef espagnol José Andrés. Les croquis sont devenus viraux et ont fait parler de lui des bandes dessinées sur Internet. Désormais, ces croquis seront imprimés pour la première fois sur une nouvelle collection à couverture rigide surdimensionnée publiée par Dark Horse Books, avec tous les profits versés à la World Central Kitchen (WCK).

« J’ai commencé à faire ces croquis simplement pour me distraire de la pandémie, mais au fur et à mesure qu’ils se sont accumulés, il est devenu clair que nous devions faire QUELQUE CHOSE avec eux », a déclaré Mignola. «Ma femme, Christine, a suggéré de faire un don à World Central Kitchen. José Andrés fait un travail incroyable pour fournir de la nourriture aux personnes dans le besoin depuis longtemps, et maintenant nous sommes très heureux de faire tout ce que nous pouvons pour l’aider. «

Le livre comprend une introduction de Chistine Mignola, ainsi que des croquis de Hellboy, des personnages de la culture pop adorés et inattendus, des pièces d’échecs macabres, des créatures végétales gothiques, d’étranges vampires, etc.

«J’adore les dessins de Mike», a déclaré Andres. «Nous sommes très reconnaissants de votre soutien et de vos efforts continus cette année pour sensibiliser et sensibiliser le public à World Central Kitchen. WCK a été fondée par Andrés en 2010 et est une organisation à but non lucratif qui utilise le pouvoir de la nourriture pour guérir les communautés et renforcer les économies en temps de crise et au-delà.

Depuis sa création, la WCK a servi plus de 40 millions de repas frais aux personnes touchées par des catastrophes naturelles et d’autres crises à travers le monde dans des pays comme les Bahamas, l’Indonésie, le Liban, le Mozambique, le Venezuela et les États-Unis. Au cours de la pandémie de Covid-19, WCK a distribué plus de 25 millions de repas dans plus de 300 villes et villages aux États-Unis et en Espagne.

La pièce présente les interprétations éclectiques et inattendues de Mignola des personnages de la culture pop, notamment:

Les monstres céréaliers de Batman Dracula General Mills (Count Chocula, Franken Berry et Boo Berry) HR Puffnstuff Masters of the Universe personnages (y compris He-Man et Skeletor) Punch et Judy The Tin man

MIKE MIGNOLA: THE QUARANTINE SKETCHBOOK sera mis en vente dans les boutiques de bandes dessinées le 3 mars 2021 et en librairie le 16 mars 2021 aux USA.