Tom Hardy est devenu un acteur qui vaut la peine d’être vu dans n’importe quel projet dans lequel il est impliqué. Maintenant, toute la distribution du prochain film sur le thème de la guerre de Hardy a été révélée, qui s’appelle: ‘Les choses qu’ils portaient’.

C’était en 2019, lorsque la rumeur a émergé que le réalisateur de “ Blanche-Neige et la Huntsma ”, Rupert Sanders, serait en charge de l’adaptation de la collection 1990 de nouvelles de l’auteur et vétéran du Vietnam, Tim O’Brien, basé dans leurs expériences de la guerre. Le livre “ Les choses qu’ils portaient ” contient 21 nouvelles qui se concentrent sur les diverses douleurs de la guerre qui a souffert de la 23e Division d’infanterie, ou Compagnie Alpha.

L’histoire montre une version fictive d’O’Brien, qui sert de narrateur ostensible de “ The Things They Carried ”, et montre comment il doit gérer avec ses compagnons leur participation à la guerre et le coût psychologique, émotionnel et physique de la guerre.

Ce livre de contes a reçu des éloges à sa sortie, devenant finalement un finaliste pour le prix Pulitzer. Même, curieusement, l’une de ses histoires, “ Sweetheart of the Song Tra Bong ” a servi d’inspiration pour le film sorti en 1998, ‘La chérie d’un soldat’.

Maintenant, grâce au portail Deadline, le casting de “ Les choses qu’ils portaient ” a été révélé, qui comportera Tom Hardy, Tye Sheridan Bill Skarsgård, Stephan James, Ashton Sanders, Pete Davidson, Moises Arias, Martin Sensmeier et Angus Cloud. En tant que réalisateur, Scott B. Smith sera et le scénario est en charge de David Zander, qui a fait l’histoire de «Spring Breakers», et sera produit par MJZ.

Pour l’instant, il n’a pas été révélé quel personnage chacun des acteurs jouera, ni aucune confirmation n’a été donnée sur la date de début prévue des enregistrements, mais, plus d’informations sur ce projet devraient être révélées très prochainement.