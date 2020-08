Marvel Comics vient de reconfigurer la célèbre épée en ébène du chevalier noir, et cela pourrait annoncer son rôle dans le prochain film Eternals. Avis de spoilers

Marvel Comics vient de transformer le chevalier noir en le seul homme qui pourrait potentiellement détruire les éternels. Le premier Black Knight a été créé par Stan Lee et Joe Maneely en 1955, publié par Atlas Comics, la société qui est finalement devenue Marvel. Sir Percy of Scandia était un chevalier Camelot qui se consacrait à la protection du roi Arthur, brandissant une mystique épée en ébène.

Des décennies plus tard, Marvel a ramené le chevalier noir à sa chronologie actuelle quand ils ont révélé que les descendants de Sir Percy avaient hérité de la lame ébène. Le chevalier noir le plus connu, et celui qui sert aujourd’hui aux côtés des Avengers, est Dane Whitman; un scientifique attiré par le monde de la magie et de la sorcellerie. Le personnage fera ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel en 2021 dans le film Les éternels, joué par Kit Harington (Game of Thrones), et il semble qu’il aura un rôle de premier plan; Toutes les preuves suggèrent que la romance entre Black Knight et Sersi guidera grandement le récit.

Empyre: Avengers # 3 sorti cette semaine aux États-Unis vient de reconfigurer l’arme emblématique de Dane Whitman. L’épée en ébène a été forgée par Merlin en utilisant le métal d’une météorite et a été enchantée pour accorder des pouvoirs surhumains à son porteur. Malheureusement, il a également acquis une malédiction en raison de tout le sang versé par Sir Percy avec la lame, ce qui signifie que l’épée a maintenant faim de sang et exerce une puissante influence sur l’homme qui est destiné à la manier. Mais selon Empyre: Avengers # 3, l’épée d’ébène n’a pas seulement faim de sang; consomme les âmes. Dans ce numéro, l’épée en ébène a été utilisée pour percer la poitrine de Ka-Zar et Scarlet Witch et Shanna sont capables de le ressusciter en retirant l’âme de l’épée en ébène avant qu’elle ne puisse être digérée. C’est en fait un retcon assez important, donnant à l’épée plus de puissance que jamais. Fait intéressant, cela fait de Dane Whitman le seul homme à pouvoir tuer un éternel.

Pourquoi la lame d’ébène pourrait-elle tuer un éternel?

Les Eternels sont évidemment des êtres immortels; ils peuvent vivre éternellement et, par conséquent, ont eu une profonde influence sur l’histoire humaine. Son immortalité a été mise à rude épreuve dans l’histoire classique de Neil Gaiman sur Les éternels, quand l’un d’entre eux – Ikaris, joué par Richard Maddenen dans le MCU – a été soumis à une torture brutale par les déviants qui ont tout essayé pour le tuer, Mais son corps s’est avéré capable de survivre et de guérir rapidement des blessures les plus terribles. La noyade ne fonctionne pas non plus, car les Eternals peuvent extraire l’oxygène de l’eau si nécessaire. Ils ont baigné Ikaris dans de l’acide, l’ont plongé dans une fonderie et il était toujours indemne. Finalement, les Déviants ont attaché Ikaris à l’extrémité d’un cyclotron, et cela a semblé fonctionner; le convertir en atomes. Incroyablement, même ils se sont remis ensemble. Il semble qu’il n’y ait aucun moyen de tuer un éternel pour toujours.

Mais ce retcon signifie que l’épée en ébène est la seule chose qui peut faire le travail. Si l’épée touche un être vivant, elle ne fait pas que répandre du sang; consomme l’âme. L’idée est presque biblique et rappelle Hébreux 4:12, qui déclare que la Parole de Dieu est une épée qui peut séparer l’âme de l’esprit et de la chair. Par conséquent, si l’épée d’ébène est utilisée pour vaincre un éternel, il est raisonnable de supposer qu’elle consommerait leur âme. Même si votre corps est ressuscité en tant que simple fonction biologique, votre esprit et votre âme disparaîtront. Soudainement, le chevalier noir est devenu la plus grande menace pour les éternels, et à ce moment-là, Marvel Comics ressuscite à nouveau les éternels. Ce n’est certainement pas une coïncidence.

Cela peut également expliquer le rôle du chevalier noir dans les éternels

Marvel Comics a toujours essayé d’établir une synergie entre les bandes dessinées et les films, ajustant souvent les personnages des bandes dessinées pour s’assurer qu’ils correspondent largement à leurs homologues sur grand écran. Cette tâche est plus facile que jamais étant donné que le président de Marvel Studios, Kevin Feige, est également le directeur créatif de Marvel Entertainment. Ce ne serait donc pas une énorme surprise si cette réécriture subtile était un signe avant-coureur du rôle du chevalier noir dans le film.

Si l’épée d’ébène a également ce pouvoir dans le MCU, cela expliquerait clairement pourquoi le chevalier noir de Kit Harington est entraîné dans le conflit entre les éternels et les déviants. Vraisemblablement, ces deux races sont en guerre depuis des millénaires dans le MCU, tout comme elles l’ont été dans les bandes dessinées. Les déviants chercheraient sans aucun doute l’épée d’ébène, convoitant son pouvoir de tuer leurs anciens ennemis. En outre, il est possible que The Eternals soit basé sur la période Gaiman plutôt que sur les bandes dessinées originales de Jack Kirby, ce qui signifierait qu’un voyou Eternal pourrait être le principal méchant; cela expliquerait certainement pourquoi Marvel ne semble pas se soucier beaucoup des déviants, car ils pourraient être des méchants secondaires. Si tel est le cas, le chevalier noir sera en fait la seule personne qui pourrait potentiellement arrêter un éternel maléfique pour toujours.

Une chose peut être dite avec certitude; Marvel n’aura pas réécrit le chevalier noir comme ça par accident. Le chevalier noir est dans les bandes dessinées depuis longtemps et a été négligé en tant que personnage. Mais c’est sur le point de devenir beaucoup plus important, l’UCM lui conférant une reconnaissance de marque indispensable. Marvel Comics espère que l’incarnation de Kit Harington entraînera un regain d’intérêt pour le chevalier noir, tout comme le MCU a transformé les Avengers et les Gardiens de la Galaxie en grandes marques. Ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que Marvel n’annonce la prochaine série Black Knight. Étant donné que c’est le cas, le nouveau retcon d’épée en ébène pourrait bien être exactement ce qu’il faut pour insuffler une nouvelle vie à une série.