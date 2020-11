Le film ‘Le Chevalier Noir’ dirigée par Christopher Nolan et joué par Christian Bale et Heath Ledger Il est considéré comme l’une des productions les plus importantes du genre de super-héros et de la cinématographie en général, car il nous montre une version plus réaliste et plus sombre des personnages, ainsi qu’une version complexe qui n’avait pas été vue auparavant, mais aussi un grand nombre des détails qui passent souvent presque inaperçus mais qui deviennent importants pour l’intrigue et peut-être peu ont remarqué que le Le commissaire Gordon a aidé Joker San se rendre compte.

L’un des acteurs présents dans les trois productions et qui constituait une partie fondamentale de l’intrigue était Gary Oldman, qui a été présenté comme un détective montant pour devenir le commissaire de police de Gotham et qui devient l’un des plus grands alliés du chevalier noir, travaillant même ensemble pour arrêter divers méchants comme Ra’s-al Ghul, Joker ou Bane.

Peu de gens ont peut-être remarqué que le Le commissaire Gordon a aidé par inadvertance Joker dans “ The Dark Knight ”, car après l’avoir arrêté, il l’emmène pour un interrogatoire où ils lui demandent où se trouve Harvey Dent et Rachel Dawes, à laquelle le méchant demande simplement l’heure, car selon l’heure, ils pourraient être à un endroit ou à un autre, mais Gordon refuse de lui donner le temps, mais enlève les menottes et dans ce mouvement, Joker parvient à voir sa montre à pouls pour connaître l’heure.

Bien que ce détail passe presque inaperçu pour la plupart, mais cela parle de la grande gestion des détails dans le film, puisque chaque chose ou détail a un sens ou apparaît pour une raison, ce qui a caractérisé la trilogie réalisée par Christopher Nolan. Avez-vous remarqué ce détail?