Robert Pattinson est devenu l’une des figures d’acteur les plus intéressantes de sa génération. Bien que sa carrière ait commencé avec le personnage de Cedric Diggory dans Harry Potter et la coupe de feu, son grand élan est venu grâce à la saga vampire Twilight et maintenant l’histoire se répète à son retour dans les grandes franchises avec The Batman. Ce fait inhabituel, si cela puisse paraître, a amené les fans de l’acteur à venir des pôles les plus opposés et les réactions sur Internet sont restées les plus divertissantes ces derniers jours, en particulier lorsqu’un message sur Twitter a réuni les univers de Gotham et Forks. sur un seul.

Cela s’est produit après que le compte officiel Twilight a partagé la première bande-annonce commentée de The Batman et a écrit un commentaire très particulier faisant référence au physique de Robert Pattinson. En fait, c’est une fonctionnalité qui a été commentée par de nombreuses personnes qui restent même en dehors du fandom des vampires.

Il s’agit de la mâchoire de l’acteur et de sa beauté dans le masque de Gotham couvert. Beaucoup de gens, en effet, sont restés sceptiques quant au recrutement d’un acteur qui a été reconnu avec une saga jeunesse axée sur le public féminin. Cependant, après le premier regard sur le film de Matt Reeves, c’était la grande majorité qui était convaincue que c’était le bon choix. Ci-dessous, vous pouvez voir d’autres réactions liées à la mâchoire de Pattinson.

« Mon père regarde Robert Pattinson dans la nouvelle bande-annonce de Batman – il a la mâchoire parfaite pour le rôle, c’est sûr. Sensationnel. «

* mon père, en train de regarder robert pattinson dans la bande-annonce de Batman *: il a la mâchoire pour le rôle, c’est sûr !! sensationnel !! – kermit la grenouille stan (@ kermitthefrogs1) 24 août 2020

« Pattinson est le premier acteur à jouer Batman qui a en fait la mâchoire d’être Batman. »

Pattinson est le premier acteur à jouer Batman qui a réellement la mâchoire pour jouer Batman – Ross Vegas (@Duraraross) 23 août 2020

En plus de Twilight, Robert Pattinson a eu la chance – ou le bon talent – de travailler avec des réalisateurs comme David Cronenberg, Werner Herzog, James Gray, les frères Safdie, Claire Denis, Robert Eggers, Bill Condon et maintenant Christopher Nolan et Matt Reeves, qui Cela lui a permis de démontrer ses talents d’acteur.

De son côté, la saga Twilight créée par Stephenie Meyer, a pris une nouvelle vie dans les pages maintenant que son auteur a publié un nouveau livre intitulé Midnight Sun qui retrace les mêmes événements du premier roman, mais cette fois du point de vue d’Edward Cullen. Deux autres livres sont en route, donc l’avenir de la saga à la fois dans l’écriture et dans le cinéma est plein de possibilités, surtout après que l’acteur a déclaré qu’il était prêt à retourner dans la famille Cullen.

D’autre part, le film d’action de Christopher Nolan, Tenet, a servi d’entraînement physique à Pattinson pour jouer dans The Batman, un film qui est toujours en tournage et qui devrait sortir en salles au cours du mois d’octobre 2021.

