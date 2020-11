L’arrivée de “ X-Men ” aux studios Marvel est l’un des moments les plus attendus par les fans, cependant, cela pourrait être un défi d’intégrer tous ces personnages dans le MCU ou c’est ce que pense Eric Lewald, le créateur de «X-Men: The Animated Series».

Le producteur a déclaré dans une interview pour le podcast Change My Mind que lorsqu’il a réalisé la série animée des années 1990, n’a pas eu beaucoup de problèmes car il n’y avait pas de stricte supervision éditoriale ou commerciale, quelque chose qui se passe dans l’univers cinématographique Marvel (MCU):

“C’est bizarre. Je sais que c’est un défi. Ils ont créé ceci, sans précédent, tous ces différents super-héros qui réussissent, et ils ont réussi à leur donner différentes nuances et différentes approches. Je suis continuellement impressionné par ce monstre qu’ils ont créé”, a-t-il expliqué.

Un autre défi concernant l’arrivée de “ X-Men ” aux studios Marvel est la manière dont ils incorporeront les différents personnages qui composent cet univers mutant, puisque chacun a une personnalité de nuances différentes, peut-être que tous ne peuvent pas être dans la franchise:

“Je ne sais pas comment Kevin Feige (président de Marvel Studios) dort la nuit en essayant de garder toutes ces idées en l’air. Mais pour les ‘X-Men’, quand les gens me demandent de les intégrer dans le MCU, j’ai toujours eu le problème Il y avait trop de X-Men et trop de méchants dans l’univers X et trop de personnages connectés. Je me suis retrouvé à en couper la moitié et à raconter des histoires sur trois des X-Men. Juste pour garder ma raison et ne pas avoir à essayer de répondre à tous. à la fois dans un épisode de 22 minutes. “