Le gouvernement japonais a annoncé que la «reine du manga» Rumiko Takahashi recevra la prestigieuse médaille d’honneur du ruban violet de l’automne 2020. Cette distinction est décernée aux personnes qui ont atteint l’excellence dans leurs domaines professionnels respectifs; dans ce cas, le ruban violet est décerné pour «les développements, améliorations et réalisations académiques et artistiques».

Au cours de 42 ans d’expérience, Takahashi a créé des titres de manga tels que: Urusei Yatsura, Maison Ikkoku, Mermaid Saga, The World of Rumiko, Ranma ½, One-Pound Gospel, 1 or W, InuYasha, Rin-ne: Circulo de reincarnación et MAO . La plupart de ses œuvres ont inspiré de multiples adaptations au monde de l’anime et du live-action à l’international.

«J’ai été surpris de recevoir cette reconnaissance, mais je me sens heureux et reconnaissant. Avec cela comme un encouragement, je continuerai à faire plus d’efforts pour créer des mangas que les lecteurs pourront apprécier confortablement. Merci beaucoup », a déclaré Rumiko Takahashi après la publication de la nouvelle.

Dans le passé, la médaille d’honneur du ruban violet a été décernée à des personnalités renommées des médiums manga et anime (via):

Shigeru Mizuki (auteur de GeGeGe no Kitarō) Fujio Akatsuka (auteur d’Osomatsu-Kun) Isao Takahata (co-fondateur du Studio Ghibli et directeur de Tomb of the Fireflies) Leiji Matsumoto (créateur du Space Battleship Yamato) Tetsuya Chiba (auteur d’Ashita no Joe) Joe Hisaishi (compositeur et contributeur récurrent de Hayao Miyazaki) Ryōhei Saigan (auteur de Kamakura Monogatari) Mōto Hagio (auteur de The Poe Family) Katsuhiro Otomo (auteur du manga et réalisateur du film Akira) Keiko Takemiya (auteur de The Ballad vent et arbres) Keiichi Hara (réalisateur de Birthday Wonderland)

Rumiko Takahashi publie actuellement le manga MAO dans les pages du magazine Shūkan Shōnen Sunday de Shōgakukan, qui compte à ce jour six volumes compilés. De plus, Crunchyroll fait une diffusion hebdomadaire simultanée de l’anime Yashahime: Princess Half – Demon (Hanyō no Yashahime), une suite directe d’InuYasha.

Au Mexique, la maison d’édition Panini Manga a publié Ranma ½, InuYasha et Rin-ne: Circulo de reincarnación.

