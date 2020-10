Acteurs: Jennifer Connelly, Christoph Waltz, Eiza González, Ed Skrein, Michelle Rodríguez,

Directeur: Robert Rodriguez

Durée: 122 minutes

Pays: USA

Année: 2018

Genre: Action

Classification: B

SYNOPSIS

Les cinéastes visionnaires James Cameron (AVATAR) et Robert Rodriguez (SIN CITY) créent une héroïne originale et révolutionnaire dans BATTLE ANGEL: THE LAST WARRIOR, une histoire pleine d’action d’espoir, d’amour et d’autonomisation. Placée plusieurs siècles dans le futur, la cyborg abandonnée Alita (Rosa Salazar) est retrouvée dans la décharge d’Iron City par Ido (Christoph Waltz), un cyber-médecin compatissant qui l’emmène inconscient dans sa clinique. Quand Alita se réveille, elle n’a aucun souvenir de qui elle est et elle ne reconnaît même pas le monde dans lequel elle se trouve. Tout est nouveau pour Alita, chaque expérience est vécue pour la première fois. Alors qu’il apprend à naviguer à travers sa nouvelle vie et les rues perfides d’Iron City, Ido tente de protéger Alita de son passé mystérieux, tandis que, d’autre part, son nouvel ami Hugo (Keean Johnson), un homme de rue rusé. , propose de l’aider à déclencher ses souvenirs. Une affection grandissante se développe entre les deux jusqu’à ce que des forces mortelles s’en prennent à Alita et menacent ses nouveaux amis. C’est alors qu’Alita découvre qu’elle a des capacités de combat extraordinaires qui pourraient être utilisées pour sauver les amis et la famille qu’elle a appris à aimer. Déterminée à découvrir la vérité derrière ses origines, Alita entreprend un voyage qui la mènera à affronter les injustices de ce monde sinistre et corrompu et à découvrir qu’une jeune fille peut changer le monde dans lequel elle vit.

