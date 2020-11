Que va-t-il se passer maintenant avec la course de Johnny Depp personne ne le sait. Lundi dernier, nous avons appris que le juge britannique Justice Nicol s’était prononcé en faveur du tabloïd The Sun et de son ancien Amber Heard en assurant que “la grande majorité des attaques présumées de M. Depp contre Mme Heard étaient prouvées”. En d’autres termes, Johnny les a poursuivis pour l’avoir qualifié de «batteur d’épouse» dans un article et la Cour a été d’accord avec eux.

Il est vrai que Depp a annoncé qu’il prévoyait de faire appel de la décision et qu’il y avait encore un autre procès à tenir où l’acteur a poursuivi Amber pour la même chose. Ce sera aux États-Unis. L’appel pourrait être en votre faveur ou vous pourriez gagner le procès intenté dans votre pays mais, pour l’instant, les choses semblent très grises. Les espoirs des fans qui rêvent de le revoir dans une saga familiale comme Pirates des Caraïbes sont encore plus loin, alors qu’il faut ajouter un doute existentiel brutal chez les adeptes d’une autre saga populaire, celle de Harry Potter. Que se passera-t-il avec Bêtes fantastiques 3 Où sert-il de méchant dans une puissante histoire pour enfants?

Johnny Depp (PA Angleterre; Doug Peters; Gtres)

Plus

Si Warner Bros. n’a pas eu assez de difficultés avec les controverses dans lesquelles l’écrivain a joué JK Rowling après avoir remporté le rejet de la communauté trans et la vidéo virale de Ezra Miller Soi-disant attaquant un éventail par le cou, s’ajoute maintenant le scandale Depp auquel, comme nous l’avons dit, la Cour britannique a qualifié d’abuseur devant tout le monde.

Bien que le scénario écrit par Rowling et Steve Kloves soit “top secret”, quiconque a suivi les deux tranches précédentes sait très bien que le rôle de Johnny en tant que Gellert Grindelwald est essentiel. Il était le méchant central de la première partie bien qu’il n’ait été révélé qu’avec le visage de Johnny Depp à la fin. Il a gagné plus en importance dans la seconde lorsque l’histoire a approfondi la connexion et la rivalité qu’elle entretient avec un jeune Dumbledore (dans la peau de Jude Law) et dans la troisième partie, la saga reliera le monde magique à la Seconde Guerre mondiale en où nous pourrions en déduire que Gellert Grindelwald aurait eu quelque chose à faire compte tenu de son obsession pour la domination mondiale des sorciers pur-sang.

Cependant, Dans un Hollywood adapté à l’ère #MeToo, il est difficile d’imaginer un scénario où un studio engage un acteur qui porte la lettre écarlate de la violence conjugale. Et encore moins si un tribunal le dit. Et encore moins s’il s’agit d’actualité récente. Mais le problème avec Fantastic Beasts 3 est qu’il a repris le tournage en septembre dernier dans les studios Warner Bros.à Leavesden en dehors de Londres.

Ensuite? Eh bien, Warner a du mal ou Quel genre de message enverrait-il aux enfants du monde si son protagoniste se révélait être un agresseur? Actuellement, le budget du film est inconnu, mais si l’on tient compte du fait que ces types de films ont tendance à se situer autour de 150 et 200 millions de dollars, car l’investissement est pratiquement fait et je ne peux m’empêcher d’imaginer les réunions que les cadres supérieurs doivent tenir pour décider comment faire face à la situation actuelle.

Aller de l’avant avec Johnny Depp comme l’une des pistes risque de recevoir un barrage de critiques, peut-être frapper le box-office lors de son ouverture en novembre 2021. Si Depp devait perdre l’appel et le procès aux États-Unis, alors le studio risque être pointé du doigt pour avoir donné naissance à un agresseur présumé selon les tribunaux. L’annulation du tournage ou l’élimination du personnage de l’histoire pourrait être encore plus élevée. Non seulement économiques, mais ils pourraient briser l’immense fidélité d’un public qui les accompagne depuis le premier film de Harry Potter.

Ils pourraient changer le centre de l’histoire comme Netflix l’a fait avec House of Cards en supprimant le rôle de Kevin Spacey de la carte, ou le changer pour un autre acteur comme Ridley Scott l’a fait en remplaçant Spacey par Christopher Plummer dans All the Money in the World. Ou peut-être que la meilleure option est d’attendre, de terminer le film et de voir ce qui se passe avec les différents fronts ouverts du protagoniste.

Lire plus

Notamment, Depp a une légion de fans internationaux. Un exemple de ceci est qu’après que le verdict britannique a été connu, les réseaux sociaux ont été remplis de messages de soutien avec des hashtags viraux en leur faveur. Donc Hollywood n’a pas la tâche facile: il y a un public qui est toujours à leurs côtés mais il y a aussi une dette morale qui pourrait leur coûter cher.

Le problème est que Johnny Depp veut que l’averse se poursuive. Il veut nettoyer son image et montrer que, selon lui, il a été victime des abus d’Amber Heard. Mais s’il perd l’appel et le deuxième procès aux États-Unis, les choses pourraient s’assombrir pour sa carrière et tous ceux qui parient sur lui. Si vous les gagnez, alors bienvenue à Grindelwald. Mais jusqu’à ce que cela se produise, Warner a le dilemme de décider de se positionner ou non, et quel message il pourrait envoyer en fonction de ce qu’il fait avec Fantastic Beasts 3. Au moment où ils tournent.

D’autres histoires qui pourraient vous intéresser: