Horoscope du jour: quelles stars vous réservent ce vendredi 20 novembre?

Un week-end arrive où d’importants mouvements astraux auront lieu. Surtout, le déplacement de Vénus vers un nouveau secteur céleste, ce qui signifie qu’il y a de bonnes nouvelles pour les signes du zodiaque. BÉLIER (21 mars – 20 avril) Un week-end complet approche, au cours duquel vous découvrirez beaucoup de choses et, en plus, des choses passionnantes vous arriveront. Alors que Vénus finalise tous les détails pour passer à un nouveau secteur du ciel, il semble que vous allez avoir certaines révélations qui vous permettront de continuer à avancer. En effet, vous pourrez élucider certaines choses grâce au calme qui entrera dans votre vie. C’est comme si, après une si longue période avec les eaux troubles, vous vous êtes éloigné et avez trouvé la paix dont vous aviez besoin pour ordonner votre esprit.Si vous regardez vers l’horizon, vous vous rendrez compte qu’il y a beaucoup à venir. TAUREAU (21 avril – 21 mai) On nous a toujours dit de ne pas investir tous nos efforts et notre désir de réaliser quelque chose qui n’est pas faisable. Ce dont je ne suis pas si sûr, c’est s’il s’agit d’un conseil ou non. Quelqu’un vous l’a sûrement dit à l’occasion et, probablement, vous vous êtes tiré les cheveux. Je ne doute pas que si les gens agissent d’une certaine manière, c’est parce qu’ils croient que ce n’est qu’alors qu’ils pourront avancer et voir un résultat. Et c’est que, si nous cherchons l’impossible c’est parce que, au fond, nous croyons que cela peut arriver. Ce week-end, ne laissez personne vous dire ce qui vous convient. GEMINI (22 mai – 22 juin) Je me demande ce que vous allez faire lorsque vous réaliserez tout ce que vous avez décidé de faire. Vous devrez vous fixer un nouvel objectif dans votre vie, sinon il semble qu’un grand trou noir s’ouvrira devant vous. Cependant, que se passe-t-il si vous réalisez enfin ce que vous vouliez et que vous vous rendez compte que ce n’était pas ce que vous recherchiez? Il semble que la prochaine chose serait la frustration.Même si j’évoque ces situations, je ne veux pas vous inquiéter. La seule raison pour laquelle je vous pose la question est que je suis conscient que le cosmos travaille en votre faveur. Vous avez donc le feu vert pour essayer de concrétiser vos aspirations. CANCER (23 juin – 23 juillet) Si quelqu’un vous dit qu’au lieu de vous arrêter, bougez, il vous dit clairement que le moment est venu pour vous de partir. Et quiconque nous le dit, a absolument raison dans le monde, devons-nous attendre que le cosmos travaille en notre faveur? Ce qui se passe, c’est que le destin nous a également donné une incroyable capacité à tout faire le plus rapidement possible, plus d’une fois, nous prenons des décisions sans peser l’impact que cela aura sur notre vie quotidienne. Ce week-end, ne perdez pas votre idée à vous demander si vous devez mettre une idée en action ou non. Alors que Vénus finalise tous les détails pour déplacer le signe, faites attention à ce que votre voix intérieure a à dire. LEO (24 juillet – 23 août) Vous vous souvenez sûrement de l’émotion que vous avez ressentie lorsqu’une dent est tombée et que la fée des dents vous a laissé un cadeau sous votre oreiller. Normalement, il s’agissait de quelques pièces. Cependant, de nos jours, plus personne n’utilise de cash, on paie tout avec la carte… Enfin, sauf moi… Ces jours-ci, le Père Noël et ses lutins préparent tout pour démarrer un marathon qui débutera le mois prochain. Alors que Vénus passe au Scorpion, ne jetez pas un fantasme que vous aviez. La magie vous entoure, et elle est juste devant vous. VIERGE (24 août – 23 septembre) Il n’y a pas si longtemps, aimer une personne du même sexe était un crime, et vous pourriez même vous retrouver en prison. Malheureusement, cela continue de se produire dans certaines régions du monde, tout comme les femmes sont toujours considérées comme un maillon faible de la société. Mais tout progresse, même si c’est à un rythme lent et dans de nombreux virages ils réalisent déjà leurs erreurs Croyez-le ou non, il y a toujours des raisons de croire. Il suffit de lui donner du temps et de l’espace pour prendre forme. Si ce week-end vous prenez tout de manière détendue, vous pouvez voir comment quelque chose change pour le mieux. LIBRA (24 septembre – 23 octobre) Être trop aventureux est-il synonyme d’ennuis? Le problème est peut-être que nous avons des gens stéréotypés qui aiment le risque et l’aventure. Ces types de personnes ont tendance à se tromper sur tout sauf sur la précaution. Et si vous considérez que ce n’est pas comme ça, alors vous êtes presque certainement une personne assez imprudente.Lorsque Vénus prépare tout à changer de signe, une série de probabilités se présenteront devant vous. Peu importe ce que vous décidez, car de toute façon, vous encouragerez la controverse. Cependant, ne vous inquiétez pas, car peu importe combien ils parlent, vous avez raison. SCORPION (24 octobre – 22 novembre) Aujourd’hui, je me demande quelle personne va ramasser toutes les pièces et réparer le monde. Si ce n’est pas vous, courons-nous le risque que le monde se termine? Vénus va entrer dans votre signe, cela indique donc qu’il est bon pour vous de vous détendre un peu et de vous concentrer sur le repos et la respiration. La façon dont tout se poursuivra vous fascinera. De plus, si vous faites une pause, ce sera positif pour les autres, car une personne aura l’occasion de montrer tout son courage. SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) Si je vous demandais d’être honnête, vous me diriez sûrement que vous avez besoin de plus de temps et d’informations. Mais tu ne sais pas comment agir. Habituellement, vous faites généralement ce que votre cœur vous dicte, cependant, cette fois, vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas lui faire confiance, donc vous êtes un peu perdu. Pourtant, la clé peut être d’utiliser le bon sens et d’être attentif aux autres. Si vous êtes parvenu à une certaine conclusion, c’est parce que vous y avez réfléchi attentivement: si vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, les étoiles vous donneront toute la foi dont vous avez besoin pour agir. Ce week-end, osez. CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) Même les personnes les plus intelligentes, lorsqu’elles démarrent un nouveau projet, sont un peu perdues. Après tant de temps à examiner les mêmes informations, leur présenter d’autres détails peut les induire en erreur. Pourtant, ils apprennent de ces erreurs et avancent aussi motivés que possible. C’est comme s’ils avaient en eux une volonté d’agir, je ne nierai pas qu’une de vos aspirations ne peut devenir réalité. Mais ce week-end, vous verrez qu’il est clair de prendre cette décision, ou tout le contraire, et de l’utiliser à fond. AQUARIUS (21 janvier – 19 février) Les Verseaux sont un peu dangereux car la plupart du temps vous avez raison. Je ne nierai pas que votre forte probabilité de succès devrait vous donner une bonne dose d’estime de soi. Mais parfois, cela peut se retourner contre vous et prendre des décisions moins bonnes. Ce week-end, n’oubliez pas qu’avant de vous lancer, vous devriez demander l’évidence. Votre intuition est plus qu’entraînée, cependant, il y a une certaine chose à laquelle vous devriez penser. Dès que vous le résolvez, tout sera un jeu d’enfant. POISSONS (20 février – 20 mars) En tant que bon Poissons, vous ne comprenez pas ce que sont les limites ou les barrières, mais il semble que, de temps en temps, vous soyez exposé à certaines opinions et comportements qui remettent en question votre capacité à adapter. Et dès que vous commencez à creuser un trou, il semble que ce soit plus difficile d'en sortir… Depuis ce week-end, Vénus change de signe, elle va vous donner un coup de main. Eh bien, précisément, une échelle pour que vous puissiez voir le monde sous un angle différent, et je vous assure que ce que vous observez, vous allez adorer.