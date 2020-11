L’offre culturelle cinématographique n’a pas été intimidée par les complications imposées par la pandémie et le Festival international du film de Los Cabos 2020 en a fait la preuve. Le 19 novembre, elle s’est terminée par une cérémonie de clôture où le jury de l’événement a annoncé les lauréats de cette année et où le film Shirley de la réalisatrice Josephine Decker était le grand film de clôture.

La 9e édition de ce festival s’est déroulée de manière hybride avec des expositions audiovisuelles dans des cinémas adéquats avec les mesures de santé et de distance de sécurité nécessaires, et avec l’aide de projections virtuelles qui ont fourni à de nombreux cinéphiles du pays le pouvoir se rapprocher des films. Beaucoup d’entre eux ont connu leur première première dans le pays ici.

Jamais Rarement Parfois Toujours (2020)

Le grand gagnant du festival était Never Rarely Parfois Always de la cinéaste Eliza Hitman. Le film a reçu le Prix ​​du concours Los Cabos qui a été décerné par le jury du festival selon Netflix. Ce film raconte l’histoire d’une adolescente et d’une mineure qui s’embarque avec sa cousine à New York pour se faire avorter. Cinéma PREMIERE a revu le film dans le lien suivant.

En revanche, le documentaire Things We Don’t Do, qui raconte l’histoire d’un adolescent de la province de Nayarit qui décide de dire à ses parents qu’il veut s’habiller en femme, a reçu le Prix ​​Cine Color Mexico. Le réalisateur Bruno Santamaría Razo, a remporté le prix. Vous pouvez lire la critique de Cinéma PREMIERE ici.

Ce que nous ne faisons pas (2020)

le Prix ​​Art Kingdom C’était pour Inbetween Dying de Hilal Baydarov. Ce film raconte l’histoire de Davoud, un jeune homme qui cherche à trouver le véritable amour en une seule journée. Surtout applaudi pour sa mise en scène et sa photographie, ce film est arrivé à Los Cabos avec une nomination jackpot au Festival de Venise.

Finalement, le Fonds Gabriel Figueroa, qui récompense le meilleur du cinéma émergent ou en développement, a été divisé en films suivants dans chacune des catégories de ce prix:

CTT EXP & Rentals Award – The Eye of Days, par J. Xavier Velasco Piano Award – Dios y la cumbia del Diablo, par Carlos Lenin Chemistry Award – Oasis, par Faride Schroeder Post Chemistry Supervision Award – Dios y la cumbia del Diablo, par Carlos Lenin Cinecolor México-Shalalá Award – Las Hostilidades, par M. Sebastian Molina

Une nuit à Miami (2020)

D’autres films qui ont été présentés au festival, qui ont été appréciés par un public qui peut les voir à travers la plateforme du festival, et qui a commenté sur les réseaux sociaux, sont le film d’animation Wolfwalkers de Tomm Moore et Ross Stewart; le documentaire sur COVID-19 76 Days, qui a examiné Cinéma PREMIRE ici; Le film d’horreur Relic de Natalie Erika James; o One Night in Miami, le premier film réalisé par l’actrice Regina King et qui est désormais un candidat sérieux à l’Oscar. Cinéma PREMIERE a été chargé de l’examiner ici.

Choses que nous ne faisons pas Los Cabos 2020 Los Cabos Film Festival Jamais Rarement Parfois Toujours



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.