Marvel Studios, ABC Entertainment et ABC News présenteront une émission spéciale du dimanche soir pour se souvenir de la vie et de la force de Chadwick Boseman. Le film à succès de Marvel Studios « Panthère noire » fera ses débuts le ABC, DIMANCHE, AOÛT. 30 (20 h 00 à 22 h 20 HAE). La diffusion du film sera suivie de la Spécial ABC News «Chadwick Boseman – Un hommage pour un roi» (10 h 20 à 11 h 00 HAE). «Black Panther» met en vedette le regretté Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, les lauréats des Oscars® Lupita Nyong’o et Forest Whitaker, Danai Gurira, les nominés aux Oscars Daniel Kaluuya et Angela Bassett. Le film oscarisé sera présenté sans publicité.

L’émission spéciale d’ABC News célébrera la vie, l’héritage et la carrière de Boseman, ainsi que l’empreinte culturelle qu’il a faite à l’écran et hors écran. Il présentera des hommages qui ont afflué de célébrités, de personnalités politiques et de fans du monde entier, des mots spéciaux de ceux qui ont joué à ses côtés et qui connaissaient le mieux Boseman, et mettront en lumière l’état de santé qu’il a combattu en privé.

«Black Panther» de Marvel Studios suit T’Challa (Boseman) qui, après la mort de son père, le roi de Wakanda, rentre chez lui dans la nation africaine isolée et technologiquement avancée pour succéder au trône et prendre sa place de roi . Mais quand un vieil ennemi puissant réapparaît, le courage de T’Challa en tant que roi – et Black Panther – est mis à l’épreuve lorsqu’il est entraîné dans un conflit redoutable qui met en danger le sort de Wakanda et du monde entier. Face à la trahison et au danger, le jeune roi doit rallier ses alliés et libérer toute la puissance de Black Panther pour vaincre ses ennemis et assurer la sécurité de son peuple et de son mode de vie.

Le film a reçu sept nominations aux 91e Academy Awards®, dont celle du meilleur film, avec des victoires pour la meilleure conception de costumes, la meilleure musique originale et la meilleure conception de production. «Black Panther» est le premier film de super-héros à recevoir une nomination pour le meilleur film et le premier film MCU à remporter un Oscar. Il a également reçu trois nominations aux 76e Golden Globe® Awards, deux victoires aux 25e Screen Actors Guild Awards et trois victoires aux 24e Critics ’Choice Awards sur 12 nominations, entre autres.

Basé sur les bandes dessinées Marvel de Stan Lee et Jack Kirby, «Black Panther» met également en vedette Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke et Andy Serkis.

Le film a été réalisé par Ryan Coogler, qui a co-écrit le scénario avec Joe Robert Cole. Kevin Feige et David J. Grant étaient producteurs; et Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jeffrey Chernov, Nate Moore et Stan Lee ont été producteurs exécutifs. Le film a été produit par Marvel Studios et distribué par Walt Disney Studios Motion Pictures et est actuellement disponible sur Disney +.

«Chadwick Boseman – Un hommage pour un roi» est produit par Steven Baker.