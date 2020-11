L’acteur Jake Gyllenhaal travaillera bientôt sous la direction d’Antonine Fuqua sur le remake de The Guilty, un film danois écrit et réalisé par Gustav Möller dans lequel un homme du service téléphonique d’urgence reçoit un appel d’une femme et doit l’aider.

L’équipe de distribution et de création du remake du film Guilty hurle depuis les toits Hollywood!, car maintenant à travers une annonce Netflix, le casting qui accompagnera Jake Gyllenhaal a été rapporté:

Le casting de THE GUILTY, du réalisateur Antoine Fuqua et de l’écrivain Nic Pizzolatto: Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Riley Keough, Byron Bowers, Da’Vine Joy Randolph, David Castañeda, Christina Vidal, Paul Dano, Ethan Hawke, Adrian Martinez, Bill Burr, Beau Knapp et Edi Patterson. – NetflixFilm (@NetflixFilm) 13 novembre 2020

Le remake sera écrit par Nic Pizzolatto (True Detective) et aura dans le casting Peter Sarsgaard, Riley Keough, Byron Bowers, Da’Vine Joy Randolph, David Castañeda, Christina Vidal, Paul Dano, Ethan Hawke, Adrian Martinez, Bill Burr, Beau Knapp et Edi Patterson.

La chose surprenante au-delà du casting est que dans Le coupable, du moins le film danois, c’est qu’il est un thriller à personnage unique qui interagit à l’écran avec au plus deux ou trois acteurs pendant quelques minutes, et le reste, c’est lui au téléphone parlant à cinq autres personnages, donc un casting qui comprend Paul Dano, Ethan Hawke ou Peter Sarsgaard est déroutant.

Et c’est que la chose frappante dans The Guilty – comme ce serait le film Locke avec Tom Hardy – est le grand travail d’acteur et de réalisation qui nous fait rester en haleine tout le temps sans avoir besoin d’une grande distribution ou d’une histoire complexe et sans même aller vers d’autres scénarios, il n’y en a qu’un: le centre d’urgence, il est donc aussi étrange que quelqu’un comme Pizzolatto écrive cette nouvelle version.

Serait-ce que nous voyons des flashbacks de l’histoire du protagoniste? Y aura-t-il plus d’interaction avec vos pairs? Verrons-nous les personnages à qui Gyllenhaal parle ou allons-nous simplement les écouter? Cette dernière option pourrait être la bonne, même si nous parlerions d’un film avec de grands acteurs utilisant uniquement leur voix.

Le film n’a pas de date de sortie sur la plateforme ni de début de production.

