Alors que le box-office espagnol continue de baisser et que les superproductions envahissent le calendrier des prochaines années, dans une grande partie du monde, l’exposition traditionnelle souffre également. Et beaucoup. Sans aller plus loin, le film le plus rentable du week-end dernier au Royaume-Uni a à peine accumulé 56 euros (51 £).

Photo de Karen Zhao sur Unsplash

Les trois Rois, un documentaire qui rassemble les trois managers de Manchester United, Liverpool et Celtic, a été le film le plus rentable du Royaume-Uni.Il est actuellement diffusé dans 22 cinémas en Écosse, car l’Angleterre, l’Irlande, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles sont en quarantaine avec les chambres temporairement fermées à nouveau. En théorie, la mesure pourrait être levée le 2 décembre.

Ces 56 euros font partie de ce que le documentaire a récolté dans deux cinémas se sachant le film le plus rentable du week-end. Grâce aux projections préliminaires de la première, le film dispose actuellement d’une collection de 3880 euros, devant d’autres premières plus populaires comme le nouveau Liam Neeson, Honest Thief, ou le film d’animation Two by Two: Overboard!, Publié par The Télégraphe.

Les chiffres sont terribles pour le marché de l’exposition dans le pays où la collection la plus faible de l’histoire a été enregistrée avec un total de 31057 euros récoltés au total alors que la même période en 2019 ajoutait en moyenne 16,8 millions d’euros (15,4 millions en livres).

Pendant ce temps, en Espagne, les choses ne semblent pas très positives non plus. Outre la fermeture de chambres en Catalogne en raison des mesures prises par la crise sanitaire, cette semaine, la fermeture de deux autres sociétés d’exposition Andalousie, Mk2 Cinesur Oui Union Cinema City. Tous deux ont annoncé qu’à compter du 10 novembre, leurs chambres dans la communauté fermaient en raison de la difficulté de combiner le couvre-feu fixé à partir de 22 h avec leurs horaires.

Le manque de premières attractives pour les masses n’aide pas non plus la cause, laissant les cinémas qui restent ouverts à la merci du spectateur qui veut vivre l’expérience cinématographique. De cette manière, le week-end dernier représente la plus faible collecte du box-office espagnol depuis juillet, atteignant un million d’euros récoltés grâce à la relance de Trolls 2: World Tour, l’arrivée d’Anne Hathaway avec Las Brujas et Le pari de Cesc Gay avec la comédie sentimentale.

Et aux États-Unis, les choses ne s’améliorent pas non plus. Avec la plupart des cinémas fermés et une pandémie qui ne ralentit pas, le box-office souffre plus que jamais. Le week-end dernier, il a ajouté 9 millions d’euros (11 millions de dollars) grâce principalement à l’un de nous (Let him go), le drame mettant en vedette Kevin Costner et Diane Lane. Même la France avec sa grande culture cinéphile ne maintient pas l’attraction après avoir récolté seulement 423 euros.

En principe, le marché qui obtient la meilleure collection, malgré son déclin continu par rapport aux autres années, est la Chine. Le week-end dernier, il a réussi à récolter 12 millions d’euros (14,4 millions de dollars). (Paquet source: BoxOfficeMojo)

