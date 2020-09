Partager

Kevin Feige, directeur de Marvel Studios, et Chloe Zhao, réalisatrice de The Eternals, parlent du film qui sortira en salles en 2021.

Dans Studios Marvel ils sont très heureux de la vision qu’il a apportée Chloé zhao au film de Les éternels. Puisqu’il n’était pas facile de réaliser une si belle histoire avec des personnages peu connus de la bande dessinée. Mais ils assurent que ce sera l’un des grands événements de 2021.

Le réalisateur a expliqué que: «J’ai des racines tellement profondes et fortes dans le manga. J’en ai apporté une partie à Los Eternos. Et j’espère promouvoir davantage ce mariage entre l’Est et l’Ouest ». Zhao avait également de grandes ambitions pour son film Marvel. «Jusqu’où pouvons-nous aller plus loin et plus loin après Avengers: Endgame? Parce que je ne fais pas seulement le film en tant que réalisateur. Je fais le film en tant que fan. «

Bien que certains cinéastes se soient affrontés avec Marvel Studios dans le passé, Zhao dit qu’il a pu filmer Les éternels exactement comme il le souhaitait. C’est pourquoi il donne crédit à Kevin Feige et le reste des dirigeants de Marvel pour avoir voulu prendre des risques et faire quelque chose de différent.

Cela inclut évidemment la première relation LGBTQ du MCU.

« Cela a toujours été quelque chose d’inhérent à l’histoire et à la composition des différents types de Los Eternos », a déclaré Kevin Feige. « Je pense que c’est très bien fait, et j’espère que le niveau d’inclusion dans nos futurs films sera moins un problème. »

Le film a également une distribution diversifiée, ce qui était important pour Zhao pour un certain nombre de raisons lorsqu’il a décidé de s’attaquer à cette histoire. «Je voulais qu’il reflète le monde dans lequel nous vivons», dit-il. Mais je voulais aussi monter un casting qui ressemblait à un groupe de marginaux. Il ne voulait pas d’athlètes. Je veux que vous alliez à la fin du film sans penser: «Cette personne est de ce groupe ethnique, cette personne a cette nationalité. Non. Je veux que vous pensiez: « C’est une famille. » Vous ne pensez pas à ce qu’ils représentent. Vous les voyez comme des individus ».

Los Eternos sera présenté en première le 12 février 2021. Nous aurons donc probablement une bande-annonce très bientôt lorsque la promotion du film commencera.

