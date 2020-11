Si vous ne savez pas quel film d’horreur regarder la nuit Halloween Nous vous apportons la recommandation d’un expert. Quentin Tarantino C’est une bibliothèque vivante de films d’horreur et encore une fois, cela nous a laissé une autre recommandation à prendre en compte.

Si l’année dernière le réalisateur de Pulp Fiction recommandait Audition, la torture extrême et traumatisante de Takashi Miike uniquement pour les amoureux du genre le plus extrême, il a cette année un autre coup de coeur pour la nuit d’horreur par excellence de l’année. Un classique de slasher convient uniquement aux estomacs habitués au sous-genre sanglant.

Affiche de Devil Times Five

Quentin a donné sa recommandation sur le même panel que son collaborateur régulier, Eli Roth. Directeur de Hôtel nous a recommandé de voir Mille cris a la nuit, le film espagnol du valencien Juan Piquer Simón de 1982 sur un enfant psychopathe qui commet des meurtres à la tronçonneuse lorsqu’il devient adulte. Une sorte de croisement violent entre Le massacre à la tronçonneuse du Texas (1974) et Halloween (1978). Et Tarantino va un peu plus loin en recommandant un pari encore plus grossier.

Lors du PaleyFest organisé il y a quelques jours, où ils ont tous deux parlé de la deuxième saison de la série History of Horror, Entertainment Weekly leur a demandé leurs recommandations pour le 31 octobre et Quentin était Diable fois cinq, aussi connu sous le nom Jouets de personnes Oui La maison horrible sur la colline, une autre histoire de jeunes meurtriers.

“Leif Garrett est le chef de ces enfants meurtriers” a expliqué le réalisateur à propos du protagoniste. Et Leif Garrett donne une performance incroyable. Elle est formidable et très tordue et cela la rend merveilleuse. J’étais perplexe ».

Quentin raconte avoir entendu parler de ce film à plusieurs reprises car il faisait partie des doubles projections dans les ciné-parcs américains depuis longtemps. Il l’a finalement vue et prétend avoir été très impressionné.

Réalisé par Sean MacGregor, ce film de 1974 a été réédité deux ans plus tard sous d’autres titres, tels que ceux nommés et d’autres comme Des crises de colère (celui qu’ils lui ont donné au Royaume-Uni) et raconte l’histoire d’un groupe d’enfants sociopathes et homicides qui après avoir subi un accident de voiture se réfugient chez la religieuse qui les accompagne dans une maison près d’un lac, où vivent d’autres qui sont assassinés les uns après les autres. Oui … avec l’aide de la religieuse.

La bande-annonce qui a survécu depuis nous donne une idée du pari sanglant et terrifiant recommandé par le grand Quentin.

Devil Five Times, ou tout ce dont vous voulez vous souvenir, est sorti la même année Le massacre à la tronçonneuse du Texas et c’était l’un des films qui a élevé le genre slasher dans les années 70 à travers les doubles rôles de films du genre aux États-Unis et dans d’autres pays.

Alors que la recommandation d’Eli Roth, A Thousand Screams a la nuit, peut être trouvée sur FlixOlé, Devil Times Five est plus difficile à localiser bien que des copies de DVD puissent être trouvées sur des sites tels qu’Amazon ou eBay.

