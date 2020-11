Le film Tetris, avec Taron Egerton, sera sur Apple TV Plus. Cela a été confirmé par The Hollywood Reporter, Le même support qui a également précisé que le réalisateur sera Jon S. Baird, connu pour avoir réalisé les comédies Filth (2013) et Stan & Ollie (2018).

Taron Egerton dans Kingsman: le cercle d’or.

Au cours des derniers mois, la société Apple a gagné les éloges des locaux et des étrangers, car elle a fait place à des productions de la plus haute qualité, telles que Greyhound ou On The Rocks, ainsi qu’à des séries telles que Defending Jacob ou The Morning Show. . Désormais, avec cette nouvelle fonctionnalité déjà bloquée et prête à rejoindre leurs rangs, l’offre continuera à s’étendre.

Contrairement à ce qui pourrait être déduit du titre, ce ne sera pas une histoire allégée qui prend la dynamique du jeu comme son récit principal, mais se concentrera sur la création du jeu et la bataille juridique ultérieure pour ses droits. On ne sait pas encore qui assumera le rôle d’Alexey Pajitnov, le programmeur qui a développé le motif des petits blocs empilés en figures colorées., mais ce qui est un fait, c’est qu’Egerton donnera vie à Henk Rogers, qui a joué un rôle clé dans tout le conflit.

Dans une interview avec GQ – qui a eu lieu en août – l’acteur de Kingsman a parlé du projet et l’a comparé au réseau social de David Fincher, assurant que ce serait “une histoire vraie folle”, et a même déclaré que l’intrigue impliquerait aux agents du KGB.

Le jeu vidéo Tetris.

En outre, le projet est connu pour être produit par Marv, la société de Matthew Vaughn, qui a collaboré avec l’acteur sur Eddie the Eagle et Kingsman: The Secret Service.

D’autre part, en plus du film Tetris, avec Taron Egerton, qui sera d’Apple TV Plus, la société de technologie se prépare à travailler sur Killers of the Flower Moon, le prochain travail de Martin Scorsese.

