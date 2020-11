Il y a quelques mois – plus précisément le 28 août – la triste mort de Chadwick Boseman À 43 ans, il a pris toute l’industrie du divertissement au dépourvu, en tant qu’acteur de Panthère noire il avait secrètement porté le cancer du côlon dont il souffrait pendant quatre ans, jusqu’à la fin de sa vie.

Ce que beaucoup ne savent pas, c’est que son frère aîné, Kevin Boseman, il souffre également d’un cancer – mais heureusement aujourd’hui, il célèbre qu’il est en rémission depuis deux ans.

Quelques mois à peine après la mort de son frère, Kevin Boseman célèbre que son cancer est en rémission depuis deux ans. (Image: Instagram @kevinboseman) Plus

À 48 ans, Kevin a fait l’annonce ce mois-ci, à travers une story Instagram (selon The Shade Room).

«Aujourd’hui, c’est le deuxième anniversaire de ma rémission officielle», a écrit ce danseur et chorégraphe basé à New York. “J’ai reçu un diagnostic de cancer en 2018 et j’ai reçu plusieurs cycles de chimiothérapie.”

«Je veux partager cela parce que, bien que cette année ait été une année de profonde perte et tragédie pour beaucoup d’entre nous, c’est une bonne nouvelle. De quoi sourire. Quelque chose à crier ».

«J’espère que vous souriez et hurlez avec moi», a écrit Kevin dans son message. «Le cancer est quelque chose sur lequel la plupart d’entre nous n’ont aucun contrôle. Nous ne pouvons que contrôler notre réponse, ce qui implique d’être proactif avec notre santé physique et mentale. “

«Demain n’est pas promis et la détection précoce sauve des vies. Santé est la richesse. La vraie richesse », a conclu Kevin.

Alors que seul son entourage était au courant de la maladie dont il souffrait et des opérations et chimiothérapie qu’il recevait, Chadwick Boseman a continué à travailler jusqu’à la fin sur des projets tels que Marshall, Manhattan sans issue, Donner 5 sangs ou La mère du blues –Ce dernier sortira sur Netflix le 18 décembre.

Début octobre, un autre frère de Chadwick, le pasteur Derrick Boseman, il se souvint de sa dernière conversation avec la star.

“Mec, je suis dans le dernier quart-temps, et j’ai besoin que tu me retires du match”, aurait déclaré Chadwick à son frère en août (selon le New York Times).

«Quand il m’a dit cela, j’ai changé mes phrases de« Dieu le guérit, sauve-le »en« Dieu, ta volonté soit faite », se souvient Derrick. «Et le lendemain, il est décédé.

En septembre dernier, Boseman a été enterré dans le cimetière de la Welfare Baptist Church à Belton, en Caroline du Sud, près de sa ville natale d’Anderson.

On a appris que l’acteur était mort sans laisser de testament lorsque sa veuve, Taylor Simone Ledward – qu’il avait secrètement épousée peu de temps avant sa mort – il a déposé une demande de succession à Los Angeles le 15 octobre.

