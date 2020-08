Alors que The Batman nous tient très anxieux avec la sortie de sa première bande-annonce, le Gotham P.D. aussi déjà commencé à faire son truc.

En juillet, nous apprenions que HBO Max préparait une série se déroulant dans l’univers de Batman, créée par Matt Reeves (qui dirige également le nouveau film Dark Knight, The Batman, dont nous venons de voir le premier teaser) et Terence Winter (créateur de Boardwalk Empire et scénariste du Loup de Wall Street). Ce week-end, dans le cadre du DC FanDome, Reeves a donné de nouveaux détails sur le projet.

Comme nous le savions déjà, Gotham P.D. Ce sera une série centrée sur la corruption policière dans la ville de Batman. Désormais, le réalisateur de la trilogie de l’origine de la planète des singes, a avancé que ce spin-off se déroulerait un an avant ce que nous verrons dans Le Batman, dans les premiers pas de Bruce Wayne joué par Robert Pattinson en justicier masqué: « C’est sa première apparition et il commence à secouer la ville », a déclaré Reeves dans un communiqué recueilli par Collider.

Bien sûr, nous ne savons pas si nous verrons les cheveux de Batman (probablement pas) ou du commissaire Gordon du nouveau film, joué par Jeffrey Wright. Gotham P.D. Il sera raconté du point de vue d’un flic corrompu, dont le travail sera affecté par les premiers actes du chevalier noir: «Vous commencez à voir l’histoire à travers le point de vue des policiers corrompus. Et un en particulier. L’histoire est en fait une bataille pour votre âme. C’est un policier qui a plusieurs générations derrière lui et l’histoire de la corruption à Gotham est énorme et a beaucoup de passé ».

Visages connus

Du peu que Matt Reeves a avancé, sa promesse de voir des visages familiers de l’univers de Batman se démarque. Comme cela s’est déjà produit dans la série Fox «Gotham», cette fiction aura recours à certains personnages de la bande dessinée: «Pendant que vous voyez comment le mythe [de Batman] il est construit en arrière-plan, vous êtes dans un nouvel endroit avec certains personnages, certains que vous connaissez déjà de la bande dessinée et d’autres seront totalement nouveaux », assure le réalisateur, qui supervise le projet en tant que producteur exécutif et remet une grande partie du travail entre les mains de Terrence Winter (il en a assez de réaliser «The Batman»).

On ne sait pas encore quand Gotham P.D. sera libéré, tandis que The Batman devrait sortir en salles en octobre 2021, si le coronavirus le permet.