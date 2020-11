Le jeu vidéo Avengers de Square Enix était l’un des jeux les plus attendus de l’année, mais apparemment, quelque chose s’est passé entre son annonce et son arrivée éventuelle sur les tablettes des magasins, Il a été rapporté que le titre avait pratiquement échoué dans les ventes et causé des pertes considérables au développeur.

Image promotionnelle du jeu vidéo Marvel’s Avengers.

Ce qui précède a été publié par l’analyste spécialisé David Gibson (via CBR), qui a déclaré que, selon ses calculs, l’incursion de la super équipe de Marvel aux consoles a perdu 63 millions de dollars. Tout cela est pire si l’on tient compte du fait que le coût de production du jeu, apparemment, était de 100 millions de dollars et, en plus, beaucoup a été investi dans la publicité, puisque, à notre connaissance, le chiffre de ce qui est utilisé en promotion varie entre 70 et 190 millions de dollars. Voici les détails que l’expert a offert à cet égard:

Square Enix a signalé une perte de 6,5 milliards de yens pour les jeux HD alimentés par Marvel’s Avengers. Ils n’ont pas dit combien ont été vendus, mais ces volumes sont [sólo] 60% du plan [de ventas]. Cela implique que rendre le jeu coûte plus de 100 millions de dollars, mais seulement environ 3 millions ont été vendus [de copias]».

REMARQUE: les chiffres de ce rapport sont présentés en yens du fait que la société qui a programmé le jeu est japonaise.

Voici plusieurs facteurs qui auraient pu être des déclencheurs de l’échec du jeu vidéo Avengers de Square Enix: Premièrement, ceux qui ont déjà pu jouer font l’éloge des graphiques, des séquences d’action et de l’histoire, mais soulignent plusieurs problèmes (échecs) dans le système. Il semble que ces obstacles aient beaucoup à voir avec l’expérience globale. Ensuite, il y a le temps qu’il a fallu au jeu pour se lancer. Avec cela, l’intérêt peut avoir diminué.

Après tout, il est peut-être temps d’accepter que les héros de La Casa de las Ideas ne sont pas la meilleure propriété intellectuelle pour s’adapter au monde des bits interactifs. Déjà en 2012, la production d’un titre du genre du jeu de tir à la première personne a été annulée, qui devait être publié en même temps que le premier crossover cinématographique axé sur ces personnages.

Voici le synopsis des Avengers de Marvel:

«Il se concentre sur les héros les plus puissants de la planète réunis cinq ans après un tragique accident, tandis que Kamala Khan / Ms. Marvel les rejoint. Peu de temps après, les Avengers se retrouvent aux prises avec Advanced Idea Mechanics et leur scientifique principal, George Tarleton, qui devient le tristement célèbre supervillain MODOK. “

Thor et Iron Man dans le jeu vidéo Marvel’s Avengers.

En cliquant sur ce lien, vous pouvez consulter l’examen de Cinéma PREMIERE Au jeu.

jeu vidéo avengers square enix



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.