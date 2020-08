La saison 3 de Cobra Kai sera bientôt diffusée en streaming, mais au lieu de YouTube, où la suite de Karate Kid est née, sera désormais gérée par Netflix. De même, il a été annoncé que cette série comportera un jeu vidéo pour X-Box One, PS4 et Nintendo Switch.

Cobra Kai, le jeu vidéo, est fabriqué par la société Game Mill Entertainment, qui parmi leur bibliothèque de jeux ont des titres tels que Frozen Olaf’s Quest et Hotel Transylvania pour Nintendo DS et 3DS, Zombieland Double Tap pour X-Box One, Playstation 4 et Nintendo Switch ou Zhu Zhu Pets.

Mais comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, les graphismes du gameplay ne sont pas exactement les plus actuels qu’ils aient vus, et que les gens dans les commentaires de la vidéo ont réalisé:

Du fait qu’ils pensaient que c’était un jeu mobile, à ceux qui disent qu’une PS 2 a de meilleurs graphismes que le jeu vidéo Cobra Kai.

Quand arrivera le jeu vidéo Cobra Kai?

Le lancement de ce titre est prévu le 27 octobre 2020, même si le prix qu’il aura est encore inconnu. Ce que l’on sait, c’est que le jeu sera un beat-‘em-up dans le plus pur style Double Dragon et que vous pourrez sélectionner entre huit personnages différents de la série, soit plus de 28 missions.

jeux video

Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour « Pour avoir une vision plus large, voir non seulement les bons films, mais aussi les mauvais » évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.