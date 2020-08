Même Batman et Robin ne savaient pas qu’un détective allié au leur, The Gravedigger, était secrètement l’un des méchants les plus célèbres de DC Comics, le Joker.

S’il y a une chose que Gotham City ne manque jamais, ce sont des détectives masqués, mais il y avait une tournure inattendue dans la bande dessinée. Batman et Robin de Grant Morrison avec l’arrivée d’Oberon Sexton, dit Le fossoyeur. Un détective qui prétendait être sur la piste d’un tueur en série, ce qui a conduit à faire équipe avec Batman. Mais en fait, derrière le masque se trouvait le Joker.

Au moment de l’arrivée d’Oberon Sexton à Gotham, Dick Grayson était en fait Batman après la mort apparente de Bruce Wayne dans Crise finale. Avec le soutien de Damian Wayne en tant que Robin, Grayson assimilait toujours son nouveau rôle, ce qui signifie que Sexton lui a fourni un soutien vital. Mais ce que le vieux Nightwing ne savait pas, c’est que l’allié surprise était secrètement le plus grand ennemi de Batman, le Joker.

Il en va de même pour ce personnage de DC Comics.

Oberon Sexton apparaît pour la première fois dans Batman et Robin # 5, être interviewé dans Gotham ce matin. Après avoir montré des images des héros protégeant le pingouin du tueur Red Hood, Sexton défend le duo dynamique, notant qu’ils défendaient un criminel contre un tueur connu. Alfred explique plus tard qu’Oberon Sexton est un célèbre écrivain d’Angleterre, l’auteur de Masks of Evil, qui a adopté le nom et le costume « The Gravedigger ». Sexton vient même à l’aide de Robin lorsque des méchants sont envoyés pour le tuer, affichant des prouesses de combat incroyables avec rien d’autre qu’une pelle.

Grâce à sa formation d’agent international pour la Ligue des Assassins, cette brève interaction suffit à Damian pour se rendre compte que l’accent de Sexton est faux. Dans une torsion pour Damian et les lecteurs, Boy Wonder a le courage de demander si Oberon Sexton est Bruce Wayne qui est revenu. C’est une bonne supposition, d’autant plus que d’autres membres de la famille Batman avaient trouvé le fossoyeur « familier », mais Sexton nie la théorie. C’était une contre-révélation intelligente de Morrison, brisant l’une des théories des fans sur la véritable identité de Sexton, ne laissant qu’un seul véritable candidat pour le visage sous le masque du fossoyeur.

C’est Dick Grayson qui découvre l’identité de Sexton et ses véritables motivations.

Réalisant que toutes les victimes du tueur en série de Sexton sont mortes de « farces », Grayson accuse le fossoyeur d’être le Joker déguisé … et le Clown Prince of Crime se démasque rapidement pour révéler que le nouveau Dark Knight est un détective aussi habile que son prédécesseur.

Alors qu’Oberon Sexton était une personne réelle, le Joker l’a tué et a repris son identité avant sa première apparition (Joker révèle que Sexton a tué sa femme dans un complot brillamment planifié, ce qui a conduit Joker à l’enterrer vivant avec son corps). Plus intéressant encore, Joker affirme que son nouveau rôle était authentique. Avec la mort de Bruce Wayne, le Joker a décidé de s’essayer à la résolution de crimes, une première version de l’idée centrale qui allait engendrer les histoires de Batman: White Knight de Sean Murphy.

La carrière du Joker en tant que héros démasqué a été de courte durée. Depuis le retour de Bruce Wayne, il voulait qu’il soit à nouveau son rival et pour cela, il devait redevenir un méchant.