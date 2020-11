Tout au long de la projection du Jour de la fin du monde – le dernier film de Gerard Butler – il semble que nous soyons confrontés à un amalgame de films catastrophe. De celles du cinéma des années 70, en passant par le renouveau des années 90, aux plus récentes: ce sont à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.

L’histoire du jour de la fin du monde nous présente John Garrity (Gerard Butler), un éminent architecte d’Atlanta. Il a Nathan, un fils diabétique (ce ne serait pas un film catastrophe s’ils ne donnaient pas certains conflits de personnages qui aideront l’intrigue plus tard), et Alison, son ex-femme et avec qui il essaiera de faire les choses pour Nathan.

Dans les nouvelles, ils offrent des détails sur la comète Clark qui passera près de la Terre. Cependant, tout devient incontrôlable, ou du moins pour les citoyens ordinaires qui ne savaient pas qu’en réalité des traces importantes de la comète entreront en collision avec notre planète, provoquant un cataclysme total.

Et c’est à ce moment que le film commence à être le mélange de bandes de catastrophes naturelles auxquelles nous faisions référence, entrant dans des scénarios déjà connus de beaucoup. Contrairement à d’autres productions où un météore va entrer en collision avec la Terre, comprenez Armageddon de Michael Bay, Le jour de la fin du monde est plus proche de vivre dans l’univers de Deep Impact de Mimi Leder, dans lequel une famille doit tout faire. pour se rendre au refuge que le gouvernement a construit pour certaines personnes sélectionnées.

D’autre part, le fait que l’enfant souffre de diabète oblige la famille à se séparer en raison de diverses circonstances. Ce scénario complique beaucoup les choses pour qu’ils puissent être à nouveau ensemble. Quelque chose de similaire à L’impossible de JA Bayona où Ewan McGregor et Naomi Watts doivent garder la famille ensemble au milieu d’un tsunami qui a dévasté l’endroit.

La vérité est que le film offre les moments de tension et d’action typiques d’un film catastrophe. Surtout parfois, cela nous présente des scénarios ou des situations inconfortablement familiers à l’époque où nous vivons: des êtres humains qui voient par eux-mêmes et peuvent passer au-dessus des plus nécessiteux et même les violer pour obtenir ce qu’ils veulent. Cependant, il y a aussi des gens qui aident la famille principale sans rien attendre en retour. Au final, cette fiction est à la hauteur de notre réalité.

Le jour de la fin du monde s’avère être un film paradoxal, qui nous déconnecte parfois de nos problèmes, de notre 2020 et qui nous place dans un autre scénario probablement plus catastrophique avec la chute d’une météorite. Mais parfois, cela nous rappelle que les êtres humains sont complexes et peu importe qu’il y ait un virus mortel ou une pandémie, il y aura ceux qui ne verront que par eux-mêmes.

En raison de la crise sanitaire due au COVID-19, au Cine PREMIERE nous vous recommandons de revoir les mesures sanitaires nécessaires avec les autorités sanitaires (en particulier la Directive Générale pour l’atténuation et la prévention du COVID-19 dans les espaces publics fermés) avant d’aller au cinéma à regarder un film.

Titre original: Groenland

An: 2020

Réalisateur: Ric Roman Waugh (Président Under Fire)

Acteurs: Gerard Butler, Morena Baccarin

Date de sortie:19 novembre 2020 (États-Unis)

Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour “Pour avoir une vision plus large, non seulement voir de bons films, mais aussi des mauvais” évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.