Menéndez: El día del Señor est une production du Mexique, d’Espagne, du Canada et des États-Unis qui est arrivée sur Netflix avec une histoire d’horreur inhabituelle dans le cinéma national. C’est le premier volet d’une trilogie, où nous suivrons Menéndez, un prêtre retraité en crise de foi, tourmenté par le passé. Dans cet épisode, il fait face à un exorcisme, bien que les choses ne soient pas ce qu’elles paraissent. Le réalisateur Santiago Alvarado cherche à renverser les tropes des films d’exorcisme et à créer une horreur différente.

Nous avons discuté avec l’actrice Ximena Romo, le réalisateur Santiago Alvarado et le producteur Alejandro Sugich du développement du film et du travail acharné pendant la production. N’oubliez pas de regarder également la vidéo, où ils nous racontent, avec Juli Fábregas et Héctor Illanes, ce qui rend ce film différent.

Menéndez était un projet en développement à Cannes, Sitges et Ventana Sur. C’est aussi une production de plusieurs pays. Santiago, comment votre processus d’écrivain et de scénariste a-t-il été si important de tant de côtés??

Santiago Alvarado, directeur: Vraiment tout ce qui écrivait et le début du développement était de notre part à Barcelone. C’est déjà après le festival de Cannes, en 2017, que nous avons présenté un teaser que nous avions filmé, déjà avec Juli dans le rôle. De là, nous avons rencontré Alejandro Sugich, le producteur de Sulafims, qui s’est intéressé au projet. Nous nous sommes rencontrés en personne, nous nous sommes bien entendus et peu de temps après il est venu à Barcelone, puis je suis allé au Mexique. Là, nous avons déjà commencé à travailler à 100% sur la pré-production du film. Oui il y a de petites choses [que cambian con el input]. Au début, il était destiné à être tourné en Espagne et quand Alejandro est entré, nous avons commencé à voir comment nous adaptions les personnages pour leur donner la personnalité mexicaine. Juli était ma seule option [como Menéndez]. Il était intouchable. Et c’était très bien que le personnage du prêtre soit espagnol vivant au Mexique. J’y ai rencontré le reste de la distribution et j’ai eu la chance d’avoir des acteurs aussi talentueux.

De la pré-production, tandis qu’au Mexique, il n’y avait pas non plus autant de voix. Nous étions Alejandro, Joachim de Barcelone et moi. Nous étions tous les trois là à travailler beaucoup de manière créative et quand tout a été décidé, le processus de pré-production a été clos et nous avons commencé le tournage, mais avec un scénario technique, tout était répété. On a fait beaucoup de répétitions avec les acteurs, comme si c’était du théâtre plutôt que du cinéma. Nous avons également eu la chance de passer quelques semaines dans cette imposante maison que nous avons dans le film, et nous avons pu répéter sur place. C’était faire le film sans caméras, c’était spectaculaire. Vous pouviez voir comment ils allaient bouger, ils se sentaient déjà à l’aise ou mal à l’aise dans l’environnement [ríe], selon le moment. Et quand est venu le temps de tourner, c’était de mettre l’appareil photo et de voir le film prendre vie.

Pourquoi le tournage était-il difficile, comme l’a commenté Ximena Romo?

Alejandro Sugich, producteur: Concernant la partie production, nous avons mis toutes les conditions pour que Santi et les acteurs puissent beaucoup répéter. Nous avions un temps limité à cet endroit, nous devions le terminer dans les quatre semaines qui étaient prévues, car ensuite une autre production est arrivée, curieusement de Netflix. Un succès a été que la maison “gardait” tout, on a mis une couverture partout, on pouvait donc bouger très vite car elle était déjà pré-éclairée. Ce fut un succès, car cela vous donne beaucoup de vitesse et vous pouvez faire des jours et des nuits en une journée de huit heures. C’était une production où il n’y avait pas d’heures supplémentaires, ce pour quoi le personnel et les gens vous remercient toujours beaucoup.

Ximena Romo: Pour la préparation, dans mon cas, j’ai l’impression que presque toutes mes scènes ont eu un degré de difficulté [alto]. Pour cela, nous sommes entrés dans l’espace quelques semaines auparavant et avons répété tout le film. Nous avons fait la chorégraphie telle quelle et Santi a toujours été très claire avec ce qu’elle allait être vu, où la caméra allait être, ce qui aide beaucoup et était très important pour ce que nous faisions. Pendant que nous étions là-bas, il y avait toute une équipe de maquillage et d’effets spéciaux, qui a fait un travail incroyable. Mais oui, du moins dans mon cas, c’était parfois très difficile, très, très difficile. La bonne chose est que j’avais une super équipe qui s’occupait de moi et un partenaire comme Juli qui était si dévoué et généreux, qui était avec moi à tout moment et m’a beaucoup aidé à me rendre sur les scènes. Cela a aussi facilité le reste, que toute la fiction s’est déroulée de manière plus organique, car nous venions d’une préparation et nous avions une équipe extraordinaire derrière nous.

Menéndez: El día del Señor fait partie d’une trilogie. Y a-t-il déjà eu des conversations à ce sujet? Avez-vous parlé à Netflix?

Santiago: Le script de la deuxième partie a été fait avant le début du tournage du premier film. Je ne peux pas révéler grand-chose non plus [ríe], car ce serait beaucoup de spoiler, mais je peux vous dire que nous suivrions les aventures de Menéndez, nous connaîtrons mieux son passé et son destin.

Alexandre: En ce qui concerne Netflix, non, c’était un achat du film, première partie. Mais si cela se passe très bien, et nous le pensons, Netflix adorera sûrement faire partie de la deuxième partie. Mais pour l’instant, rien n’est confirmé.

