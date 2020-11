Le monde du sport est en deuil. La légende du football Diego Armando Maradona Il est décédé ce mercredi 25 novembre, à l’âge de 60 ans après avoir subi un arrêt cardiorespiratoire. Ses exploits sur le terrain ont été rappelés et honorés d’innombrables fois dans le monde du divertissement, et l’industrie de l’anime ne fait pas exception. Comme cette fois, la star argentine a joué un match contre le Super champion.

Si vous êtes un amateur de football et que vous avez déjà vu l’une des multiples itérations de l’anime inspirées du manga Yōichi Takahashi, vous aurez remarqué que certaines légendes du football mondial ont clairement servi d’inspiration à certains des grands rivaux qu’Oliver Atom a affrontés dans le domaine de jeu, parmi eux, Diego Armando Maradona, qui a inspiré Juan Diaz, mieux connu sous le nom de “le génie”.

La première apparition du personnage a eu lieu dans le manga chapitre 86, en tant que capitaine de l’équipe d’Argentine U16. Son match tant attendu contre Oliver Atom et l’équipe nationale japonaise serait adapté dans la septième OVA de la saga Capitaine Shin Tsubasa en 1989, ainsi que dans le chapitre 25 de l’anime Super Champions: route vers 2002, qui s’intitule “Le joueur ingénieux, Juan Díaz”. Cette série a été diffusée à l’origine à la télévision japonaise avant la Coupe du monde Corée-Japon 2002.

Capitaine Shin Tsubasa (1989)

Dans cet épisode, ils nous racontent que Juan Díaz a grandi dans un quartier humble avec son ami Alan Pascal (un personnage inspiré par Jorge Valdano). Les deux ont montré de grandes aptitudes pour le football dès leur plus jeune âge et ont finalement été découverts par un éclaireur.

Les similitudes entre ce personnage et “el Pelusa” sont claires. Avec des cheveux bouclés et une hauteur de 1,67 m., Juan Díaz est présenté comme un joueur extrêmement habile et un maître du dribble, capable d’éliminer tous les rivaux qui se mettent sur son chemin, d’une manière très similaire à ce jeu. La légende de Maradona lors de la finale de la Coupe du monde de 1986 au Mexique, qui allait être connue comme “le but du siècle”. Cependant, en raison de sa capacité innée, Diaz est devenu extrêmement arrogant et hautain sur et en dehors du terrain.

Dans le match contre le Japon, Díaz est obsédé par le fait de prouver qu’il est meilleur qu’Oliver Atom et cela finit par lui coûter la partie. À lui seul, la star argentine met rapidement son équipe en avant de trois buts, en fait, on nous laisse entendre que Diaz pourrait en fait être plus talentueux qu’Oliver. Mais contrairement à leur style de jeu individualiste, c’est le travail d’équipe de l’équipe japonaise qui leur permet d’inverser le score 4-3. Après cette défaite, Díaz apprend à faire davantage confiance à ses coéquipiers et à jouer un jeu collectif. Le personnage réapparaîtra dans de futures sagas manga telles que “World Youth” et “Rising Sun”, mais ne parviendra pas à faire face à Oliver à nouveau.

Ce n’est pas le seul hommage que Diego Armando Maradona a reçu dans le monde de l’anime ou du manga. Sa figure et ses pièces emblématiques ont été rappelées dans des titres tels que Cœur affamé, l’anime original Angel Beats! et même Les quintuplés quintissentiels, pour ne citer que quelques-uns des exemples les plus connus.

Juan Díaz de Super Campeones: Road to 2002 et Diego Armando Maradona

Le manga Captain Tsubasa: Super Champions est publié au Mexique par Panini Manga, tandis que la série Super Champions: Road to 2002 est disponible via Netflix.

