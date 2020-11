Zac Efron n’est pas la seule célébrité à avoir reçu des “jumeaux” sur les réseaux sociaux. Cette semaine, c’était au tour de Chris Pratt, devenu une tendance sur Twitter grâce à d’innombrables publications où il est comparé à un célèbre gamer, apprécié pour ses vidéos sur YouTube et Twitch.

Il s’agit de Reborn Live, qui après avoir porté une chemise et une cravate dans l’une de ses émissions, plusieurs adeptes ont cru qu’il ressemblait au personnage de Pratt dans la série Parks and Recreation (via). Par la suite, la vague de comparaisons et de ridicule n’a pas tardé à inonder Internet.

Lors d’une diffusion, un abonné a directement demandé Reborn Live s’il était Chris Pratt. En réponse (que vous pouvez voir dans la vidéo suivante), la streameuse a avoué qu’elle avait été comparée à d’autres célébrités hollywoodiennes Keanu Reeves et Mark Wahlberg, mais jamais à Chris Pratt. En fait, il a dit qu’il “ne savait même pas qui il était” mais que (en d’autres termes) il n’avait aucun problème à être considéré comme l’acteur de Guardians of the Galaxy.

Mais tout le monde sur Twitter ne pensait pas que Reborn Live était l’image crachée de Chris Pratt, mais plutôt un hybride entre lui et d’autres personnalités reconnues! C’est ainsi que le nom est venu Paul Rudd (Ant-Man) et les youtubers Willyrex Oui 8cho.

Enfin, il y avait ceux qui voyaient déjà un avenir pour le streamer dans le MCU, que ce soit en double ou en remplacement de Pratt dans le rôle de Peter Quill, alias Star-Lord. “Tremblez, Reborn est arrivé”a écrit un internaute, bien qu’un autre ait simplement choisi de représenter la confusion de l’acteur lorsqu’il a découvert que Twitter le comparait à un joueur hispanophone.

Enfin, Reborn a montré son visage. Je ne pensais pas qu’il était capable de le faire, mais il y a eu des œufs et il l’a fait. Que c’est grand. Après ce Face Reveal, nous vous donnons déjà le double de Chris Pratt. Marvel Studios Je ne perdrais pas mon temps. 😂😂😂 pic.twitter.com/y0e6sthMWt – Marc Giménez Franch (@MarcGimnezFranc) 6 novembre 2020

D’autre part, l’acteur de 41 ans appréciera sûrement que son nom soit viral pour des raisons simplement amusantes, et non pour une foule en colère d’internautes avec l’intention de l’annuler pour prétendument être en faveur du politicien Donald Trump … comme cela s’est produit le mois dernier. . Venez ici pour la note complète.

