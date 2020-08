L’un des éléments les plus intrigants de DC FanDome ce week-end a impliqué la célèbre série Batman: The Long Halloween, qui reçoit un film d’animation en deux parties. Bloody Disgusting rapporte la confirmation de l’événement que le film d’animation sortira en deux parties l’année prochaine. La première partie arrivera à l’été et la deuxième à l’automne.

Batman: The Long Halloween est l’une des histoires de bandes dessinées les plus appréciées du Chevalier noir. Écrit par Jeph Loeb et illustré par Tim Sale, la maxisérie de 13 numéros a été publiée en 1996 et 1997 et est décrite comme suit: