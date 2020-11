«Dans une galaxie lointaine, très lointaine, Le Mandalorien et l’Enfant (alias Baby Yoda) poursuivent leur voyage, affrontant des ennemis et rassemblant des alliés à l’ère tumultueuse après l’effondrement de l’Empire Galactique.» Mais non seulement ils le font à travers les écrans de Disney Plus, mais maintenant leurs grandes aventures intergalactiques les amènent à un nouveau niveau de réalité augmentée grâce à Google et que vous pouvez vivre dans le confort de votre maison.

Google et Disney présentent L’expérience mandalorienne AR, une nouvelle application mobile Google disponible pour les appareils Google Pixel 4a 5G et 5, entre autres, dans le Play Store. Oui, malheureusement, cette expérience de réalité augmentée a été activée pour très peu d’appareils mobiles; Cependant, Google a expliqué que l’expérience s’étendra bientôt à davantage d’utilisateurs.

«TL’expérience mandalorienne AR»Vous met dans la peau d’un chasseur de primes sur les traces de Mando lui-même, Din Djarin et The Child. Explorez le monde de The Mandalorian et interagissez avec des personnages en réalité augmentée et capturez vos propres scènes à partager avec vos amis.

Google, Disney et Lucasfilm ont travaillé ensemble pour construire un monde de réalité augmentée accompagné de modèles hyper-détaillés et d’animations extrêmement réalistes. Tout cela, en utilisant la plateforme ARCore de Google pour créer des scènes qui interagissent et répondent à notre environnement. De plus, grâce à la technologie API ARCore Depth, les scènes 3D peuvent se fondre plus naturellement avec notre monde.

En d’autres termes, grâce à la caméra de notre smartphone, nous pouvons voir le tireur solitaire à l’intérieur de notre maison, se promener dans les rues de notre quartier / ville ou partout où nous l’imaginons. Et oui, on peut aussi voir The Child. Il faut ajouter que cette expérience de réalité augmentée est basée uniquement sur les scénarios de la première saison de The Mandalorian. Cependant, peut-être qu’avec les prochaines mises à jour, nous pourrons également plonger dans la deuxième saison.

Voici la liste des appareils mobiles sur lesquels The Mandalorian AR Experience est disponible:

GooglePixel 4ème 5GGooglePixel 5LGG9 / VelvetLGK92LGLG V60 THINQ 5GLGLG WingMotorola / LenovoMotorola bord + Motorola / LenovoOne 5GMotorola / LenovoRazr 5GOnePlusOnePlus 7 Pro 5GOnePlusOnePlus 7T Pro 5GOnePlusOnePlus 8OnePlusOnePlus 8 ProOnePlusOnePlus 8TOppoFind X2OppoReno 3SamsungGalaxy A51 5GSamsungGalaxy note10 5GSamsungGalaxy Note20 + SamsungGalaxy S10 5GSamsungGalaxy S20 UltraSamsungGalaxy S20 / S20 + SamsungGalaxy Z Flip 5GSharpAQUOS zero 5GSonyXperia 1 IIXiaomiMi 10 Lite 5GXiaomiMi 10 / ProSource: Google

