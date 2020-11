C’est un simple récit mathématique, mais beaucoup d’entre nous ont encore du mal à croire que l’an 2000 a eu lieu il y a deux décennies. Dans ce 2020 apocalyptique, nous célébrons de nombreuses éphémérides cinématographiques, mais celle qui me touche particulièrement est la 20e anniversaire de Billy Elliot (je veux danser), Succès du cinéma britannique devenu un classique moderne du cinéma au fil du temps, ainsi qu’une sensation musicale sur scène.

Sorti internationalement à l’automne 2000 (il arrivera en Espagne un peu plus tard, en janvier 2001), Billy Elliot a fait bouger le monde avec l’histoire d’amélioration et d’optimisme de Billy, un garçon de 11 ans dont l’amour de la danse lui sert de Un exutoire à ses problèmes familiaux pendant une période tumultueuse en Angleterre au milieu des années 1980. Avec votre message contre les stéréotypes de genre et l’homophobie et votre chanson à la liberté d’être vous-même, Billy Elliot non seulement reste en vigueur en 2020, mais aussi très nécessaire et opportun dans un présent où la haine et l’intolérance continuent de faire des ravages.

Image d’affiche de Billy Elliot aux États-Unis (UPI)

Bien que nous ayons parcouru un long chemin et que nous ayons réussi à surmonter de nombreux obstacles dans la lutte pour l’égalité et contre les préjugés, une bonne partie de la société reste ancrée dans un passé où les rôles de genre sont immuables. Des valeurs qui différencient les «choses garçons» et les «choses filles», qui nous disent que certains emplois ou loisirs sont exclusivement féminins ou masculins, rejetant par système tout ce qui sort de la norme préétablie.

C’est l’idée au cœur de Billy Elliot, un une fable édifiante qui construit un message d’espoir pour les personnes de tous âges, les enfants qui peuvent être vus reflétés dans leur protagoniste et les plus âgés qui – involontairement ou non – perpétuent ces rôles et stéréotypes qui peuvent causer tant de tort à une personne considérée comme différente. Mais le film de Stephen Daldry n’est pas un conte de fées Disney. S’il ne manque pas de moments de lumière, de tendresse et de plaisir, il s’agit d’une histoire dramatique ancrée dans une réalité sociale, en particulier celle d’une petite ville d’Angleterre lors de la grève des mines qui a eu lieu au Royaume-Uni entre 1984 et 1985.

Pour ceux qui ont besoin d’un rappel de mémoire ou qui n’ont pas vu le film (quelque chose qui devrait être corrigé immédiatement), Billy Elliot tourne autour d’un garçon énergique et impulsif qui vit au trot entre sa nouvelle passion pour le ballet et une famille de mineurs. brisé par la grève qui a secoué le pays pendant le mandat de Margaret Thatcher. Little Billy, joué par la révélation du moment Jamie Bell, assiste à la pratique de la boxe forcée par son père, mais dans le même centre sportif il découvre des cours de ballet et avec eux son rêve à contre-courant de devenir danseur professionnel. Avec l’aide du professeur de danse Georgia (Julie Walters), le petit garçon pratique secrètement sa technique alors que sa vie de famille s’effondre.

Billy Elliot était, et est toujours, ce garçon ou cette fille qui se sent comme un monstre parce que ce qu’il aime, ce qui le passionne, ce qui lui donne la vie, est contraire à ce que la société lui a dit de faire . Des passions qui, en théorie, devraient correspondre à leur sexe: jouer avec des voitures et des fusils est pour les garçons, avec des poupées de filles. Le sport est pour eux et le ballet pour eux. Le bleu est masculin et le rose est féminin. Et donc une infinité de rôles préétablis qui ne font que restreindre le développement et promouvoir des stéréotypes infondés contre la nature. Billy représente la rupture avec l’établi. C’est un enfant comme les autres qui préfère la danse à la boxe, qui a un immense talent pour la danse et qui veut poursuivre ce dans quoi il est bon, pas ce que la société lui a dit est bon pour lui..

Quand j’ai vu Billy Elliot pour la première fois, j’étais un adolescent, plus âgé que Billy, mais toujours immature et conditionné par ces règles qui me disaient comment agir. Enfant, je prétendais aimer le football parce que c’était ce que les enfants étaient censés faire, mais pendant que mes camarades de classe jouaient au ballon, j’écoutais de la musique, écrivais et dessinais. Mes passions n’étaient pas alignées sur celles des autres enfants et cela faisait souvent sourciller: «C’est différent, c’est spécial», disaient-ils. La pression des pairs peut aller très loin, mais elle ne peut pas complètement enterrer qui vous êtes vraiment. Et Billy Elliot m’a appris que j’étais également valable et que je valais la peine de me battre pour cette personne.

Et je ne parle même pas de sexualité. Ou du moins pas exclusivement. Billy n’est pas gay, mais son meilleur ami, Michael (Stuart Wells), l’est. Le film nous parle précisément de la nécessité pour les hommes d’exprimer leurs sentiments et de s’ouvrir, soit par l’art, soit par leurs relations avec les autres, et indépendamment de leur orientation sexuelle ou d’en tirer des conclusions. Il s’agit de rejeter l’idée (homophobe et misogyne) que certaines activités ou comportements rendent un homme gay ou féminin. Billy Elliot nous offre un message de tolérance et d’acceptation de la communauté LGBTQ + à travers Michael et sa précieuse amitié avec Billy, qui non seulement ne rejette pas son ami pour être gay, mais l’unit davantage à lui, nous donnant un exemple de comportement ce qui est encore très précieux. Mais le film va plus loin, dénonçant la masculinité fragile ou toxique bien avant qu’elle ne soit une expression courante sur les réseaux sociaux.

Le père et le frère de Billy s’opposent à lui et à Michael, se dressant comme les représentants de cette masculinité traditionnelle dans laquelle la fragilité ou la sensibilité est considérée comme des symptômes de faiblesse. L’opposition initiale des deux à la passion de l’enfant pour une discipline traditionnellement féminine repose sur ces stéréotypes néfastes qui continuent d’exister aujourd’hui, mais qui dans les années 1980 étaient beaucoup plus répandus et enracinés dans la société. En surmontant ces préjugés et en soutenant Billy dans son rêve d’entrer à la London Ballet Academy, nous trouvons l’un des messages les plus inspirants du film: laisser les enfants être eux-mêmes, leur donner la liberté de choisir et des ailes pour échapper à une vie et à une mentalité qui les ont dépassés. En d’autres termes, offrir aux nouvelles générations des opportunités que les plus anciennes n’avaient pas.

Au jour d’aujourd’hui, Billy Elliot Il est considéré non seulement comme l’un des grands films britanniques des dernières décennies, mais aussi comme un manifeste clé dans la lutte contre les stéréotypes de genre. Le film a eu un réel impact culturel dans le monde entier, devenant le film de bien-être de l’année et rapportant plus de 100 millions de dollars dans le monde sur un budget de seulement cinq (BoxOfficeMojo). L’Académie l’a récompensée avec trois nominations aux Oscars, meilleur réalisateur pour Daldry – avec qui était son premier film en tant que réalisateur avant The Hours, The Reader (The Reader) ou la série The Crown-, meilleur scénario original pour Lee Hall et meilleur Actrice de soutien pour Julie Walters. Il n’a remporté aucun prix, mais cela ne l’a pas empêché d’entrer dans l’histoire du cinéma.

L’impact de l’histoire de Billy a inspiré des milliers et des milliers de personnes à travers le monde depuis la sortie du film, et son message a également été transféré sur la scène, où Billy Elliot a continué à triompher – et de manière considérable – sous la forme d’une comédie musicale. L’adaptation scénique, avec la musique d’Elton John, le livret et les paroles du scénariste du film et Daldry en tant que directeur du montage, a été créée dans le West End de Londres en 2005. Le succès a été écrasant et le rôle-titre est devenu une grande opportunité pour d’autres Billys qui partageaient le même rêve de danser avec le personnage. Par curiosité, Tom Holland, l’actuel Spider-Man de l’univers Marvel et l’un des jeunes acteurs les mieux placés de l’industrie, a joué Billy dans la comédie musicale après un certain temps avec la société. Depuis lors (et jusqu’à ce que Covid-19 oblige les cinémas à fermer), l’adaptation musicale a connu un énorme succès à Broadway et dans le reste du monde, accumulant des prix et des adaptations radicales dans 27 pays, dont l’Espagne, où elle a été bien accueillie..

Revenant au film, si on voit Billy Elliot en 2020 on voit qu’il a très bien vieilli sous tous les aspects. Le casting brille de mille feux dans leur naturel et leur émotion, le travail de Daldry dans les coulisses est exceptionnel – en particulier dans la façon dont il a filmé des scènes de danse et véhiculé la vitalité de Billy – le scénario sait exactement comment et quand toucher un accord. , nous faisant rire et pleurer comme au premier jour, la bande-son entre classicisme et rock conserve sa capacité à nous faire tenir le rythme et le merveilleux travail du jeune Jamie Bell ne cessera jamais d’être frais et émouvant.

Et en plus de continuer à fonctionner ainsi qu’une pièce de cinéma et de divertissement, son histoire est toujours très actuelle et son message applicable à notre société, dans laquelle nous vivons ces dernières années une résurgence inquiétante de préjugés, de haine et de pensée archaïque. . Deux décennies après le début du millénaire, beaucoup sont encore coincés dans le passé et bien que, d’une part, cela ait beaucoup évolué, de l’autre, nous continuons de voir comment les médias encouragent les stéréotypes de genre dans les programmes télévisés ou dans la publicité. Comme je l’ai dit au début, dans notre présent nous continuons à faire une distinction entre les choses d’une fille / femme et les choses d’un garçon / homme quand il n’est pas nécessaire de marquer le sexe. Dès le plus jeune âge, on nous dit ce que nous devons aimer et ce que nous devons jouer selon que nous sommes un garçon ou une fille, on nous apprend qu’un homme qui se comporte de manière «féminine» mérite une blague et le sexisme et la masculinité toxique continuent de faire des ravages, nous façonnant tôt et réprimant les comportements naturels parce qu’ils ne sont pas conformes aux normes sociales établies.

Heureusement, au cours des dernières années, le cinéma et la télévision ont contribué à briser ces stéréotypes, montrant que nos vies, nos comportements et nos choix ne doivent pas être conditionnés par le sexe ou l’orientation sexuelle. Billy Elliot nous l’a déjà appris en 2000 et il continue de nous l’enseigner lorsque nous passons en revue sa précieuse histoire de dépassement et d’acceptation, s’élevant rétrospectivement comme l’un des précurseurs de la nouvelle masculinité dans laquelle tout est plus fluide et la virilité n’est plus définit selon les paramètres toujours définis.

Quand je me souviens de Billy dansant avec enthousiasme dans les rues et les toits de son quartier ou de son discours inoubliable lors de son audition à la fin du film, je ressens «l’électricité» qu’il ressentait et, même si cela fait longtemps que j’ai cessé d’être cet enfant Peur d’être qui il était, je me suis réconcilié avec lui car la société ne me laissait pas d’autre choix. Aujourd’hui, Billy Elliot aurait plus de facilités pour réaliser son rêve, et j’espère que comme lui, tant d’autres enfants savent que s’ils veulent danser, ils peuvent danser..

